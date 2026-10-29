Kết quả sơ bộ sau cuộc bầu cử Quốc hội Israel ngày 27-10 cho thấy không khối nào chắc chắn giành đủ 61 ghế trong tổng số 120 ghế tại Knesset (Quốc hội Israel) để thành lập chính phủ. Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ cuộc tấn công ngày 7-10-2023 của Hamas vào Israel.

Theo báo Times of Israel, tính đến tối 28-10, với hơn 85% số phiếu được kiểm, khối ủng hộ Thủ tướng Benjamin Netanyahu do đảng Likud dẫn đầu tạm giành 53 ghế. Khối đối lập do các đảng Do Thái dẫn dắt được 48 ghế, còn 2 đảng Arab là Danh sách chung và Danh sách Arab thống nhất (Ra’am) được 19 ghế.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel cho biết kết quả có thể thay đổi do phiếu trong phong bì kép, gồm phiếu của quân nhân và các phiếu cần xác minh, chưa được kiểm đếm.

Ủy ban Bầu cử trung ương Israel cập nhật số cử tri đi bầu. Ảnh: ỦY BAN BẦU CỬ TRUNG ƯƠNG ISRAEL

Tổng số ghế của các lực lượng phản đối ông Netanyahu có thể đạt 68-69 ghế. Tuy nhiên, lợi thế về số ghế chưa đồng nghĩa với khả năng thành lập chính phủ bởi các đảng đối lập do người Do Thái dẫn dắt còn mâu thuẫn về việc hợp tác với các đảng Arab.

Ông Eisenkot, cựu Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và là lãnh đạo đảng Yashar thuộc khối đảng Do thái, để ngỏ khả năng hợp tác với các đảng Arab nếu họ công nhận Israel là nhà nước Do Thái và coi Hamas là tổ chức cực đoan. Tuy nhiên, hiện không có các đảng Arab nào, kể cả Ra’am, đáp ứng các điều kiện này.

Thế giằng co này khiến các cuộc thương lượng sau bầu cử trở thành yếu tố quyết định. Theo Times of Israel, khi không có khối nào vượt ngưỡng 61 ghế, hệ thống chính trị phân mảnh của Israel khiến các đảng nhỏ có thể nắm vai trò quyết định trong quá trình đàm phán thành lập liên minh cầm quyền.

Trong thời gian thương lượng, ông Netanyahu có thể tiếp tục giữ chức thủ tướng lâm thời. Nếu không bên nào tập hợp được đủ sự ủng hộ, Israel có thể phải tổ chức bầu cử lại.

Tin liên quan Israel: Thăm dò sau bầu cử, chưa xác định được bên giành phần thắng

KHÁNH MINH