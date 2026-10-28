Thế giới

Malaysia thu giữ lô chip AI trị giá hơn 12 triệu USD tại sân bay

SGGPO

Ngày 28-10, kênh Channel NewsAsia (CNA, Singapore) đưa tin Hải quan Malaysia đã thu giữ lô chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến trị giá khoảng 49,5 triệu ringgit (12,11 triệu USD) trong tháng 10, khi điều tra đường dây nghi buôn lậu chip qua sân bay quốc tế Kuala Lumpur

Theo CNA, trước đó, ngày 15-10, lực lượng chức năng phát hiện 30 máy chủ chứa chip AI tiên tiến trong quá trình kiểm tra tại khu thương mại tự do của sân bay. Giám đốc Hải quan sân bay, bà Aspalila Ag Tuah, cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy lô hàng xuất phát từ một quốc gia châu Á. Nó dự kiến được tái xuất sang một quốc gia khác trong khu vực. Tuy nhiên, lô hàng này cần có giấy phép thương mại theo quy định.

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Giám đốc Hải quan Sân bay Kuala Lumpur, Aspalila AG Tuah (thứ ba từ trái sang) đưa ra thông tin tại cuộc họp báo tại Khu phức hợp Hải quan Hàng hóa Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur ngày 28-10. Ảnh: MALAYSIA GAZETTE

Theo bà Aspalila, số máy chủ trên được khai báo là linh kiện điện tử và được vận chuyển qua Malaysia nhằm tránh các hạn chế xuất khẩu tại điểm đến tiếp theo. Một công ty Malaysia liên quan đến việc vận chuyển lô hàng đã được triệu tập để hỗ trợ điều tra.

Bà Aspalila cho biết vụ việc nhiều khả năng có liên quan đến đường dây từng bị phát hiện vận chuyển trái phép chip hồi tháng 6. Đến nay, Hải quan Malaysia đã ghi nhận ít nhất 5 vụ việc liên quan đến mạng lưới này, với tổng trị giá chip bị thu giữ hơn 100 triệu ringgit (khoảng 25 triệu USD). Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Malaysia áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với chip AI tiên tiến có nguồn gốc từ Mỹ từ năm 2025, trong bối cảnh Washington thúc đẩy các biện pháp ngăn chặn dòng chip hiệu năng cao vào Trung Quốc.

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Malaysia chip AI sân bay Kuala Lumpur

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