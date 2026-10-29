Singapore nghiên cứu khai thác địa nhiệt

Theo kênh CNA (Singapore), Singapore sẽ triển khai nghiên cứu chuyên sâu về khả năng khai thác năng lượng địa nhiệt, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng năng lượng nhằm đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng và bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn.

Bộ trưởng phụ trách Năng lượng và Công nghiệp Singapore Tan See Leng ngày 26-10 cho biết kết quả khảo sát ban đầu cho thấy năng lượng từ nguồn nhiệt dưới lòng đất có thể gấp hơn 60 lần lượng điện tiêu thụ hàng năm của quốc đảo này.

Phát hiện mở ra triển vọng khai thác một nguồn năng lượng sạch ngay trong nước, qua đó giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.

Du khách ngâm chân tại Công viên Suối nước nóng Sembawang, Singapore. Ảnh: CNA

Theo ông Tan See Leng, nếu có thể khai thác hiệu quả, nguồn địa nhiệt có khả năng đáp ứng nhu cầu điện của Singapore trong hơn 60 năm.

Theo kế hoạch, liên danh Tập đoàn Surbana Jurong và Công ty tư vấn năng lượng GLJ sẽ triển khai nghiên cứu từ cuối năm nay. Nghiên cứu, dự kiến kéo dài trong 15 tháng, sẽ đánh giá tính khả thi về kỹ thuật, kinh tế, môi trường và an toàn của việc khai thác địa nhiệt ở độ sâu lớn để sản xuất điện, làm mát và cung cấp nhiệt.

Khác với những quốc gia có hoạt động núi lửa, nơi địa nhiệt thường được khai thác từ các hồ chứa nước nóng tự nhiên, Singapore có thể phải sử dụng công nghệ khai thác nhiệt từ các tầng đá nóng, khô nằm sâu dưới lòng đất.

Một phương án là bơm chất lỏng xuống sâu để hấp thụ nhiệt rồi đưa trở lại mặt đất phục vụ phát điện. Tuy nhiên, việc tạo hoặc mở rộng các khe nứt trong đá có thể làm phát sinh nguy cơ rung chấn địa chất.

Phương án khác là sử dụng hệ thống đường ống khép kín, cho phép chất lỏng tuần hoàn để hấp thụ nhiệt mà không tiếp xúc trực tiếp với đá xung quanh.

Việc nghiên cứu địa nhiệt diễn ra trong bối cảnh Singapore triển khai Kế hoạch 5 năm về phát triển hạ tầng năng lượng với khoản đầu tư lên tới hơn 4 tỷ USD để mở rộng lưới điện giai đoạn 2025-2029.

Theo Cơ quan Quản lý thị trường năng lượng Singapore (EMA), kế hoạch gồm phát triển nguồn điện, hạ tầng khí tự nhiên, mở rộng lưới điện, điện Mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng và nhập khẩu điện phát thải carbon thấp.

Trong lĩnh vực phát điện, Singapore dự kiến đưa vào vận hành 5 nhà máy điện khí tự nhiên (nhà máy nhiệt điện sử dụng khí tự nhiên) giai đoạn 2026-2031, qua đó tăng khoảng 26% công suất phát điện so với mức hiện nay lên khoảng 12GW.

EMA cũng đang xem xét các đề xuất xây dựng thêm nhà máy điện khí để đưa vào hoạt động từ năm 2032. Hiện khí tự nhiên là nguồn nhiên liệu dùng để sản xuất khoảng 95% sản lượng điện của Singapore.

Để đáp ứng nhu cầu điện tăng cao, nước này dự kiến xây dựng thêm 7 trạm biến áp truyền tải vào năm 2031, đồng thời mở rộng mạng lưới cáp truyền tải từ khoảng 7.700km hiện nay lên 9.100km vào năm 2030. Nước này cũng nghiên cứu phương án mở rộng mạng lưới đường hầm cáp điện, hiện dài khoảng 50km, lên hơn 3 lần để phục vụ nhu cầu dài hạn.

Đối với năng lượng tái tạo và lưu trữ, Singapore đặt mục tiêu nâng công suất điện Mặt trời từ 2,3GWp hiện nay lên 3GWp vào năm 2030 và 4GWp vào năm 2035. Công suất lưu trữ năng lượng dự kiến tăng từ khoảng 350MWh lên hơn 1GWh vào năm 2030.

Ngoài ra, đảo quốc cũng xem xét công nghệ điện hạt nhân tiên tiến nhằm đa dạng hóa nguồn cung và tăng cường an ninh năng lượng dài hạn.

MINH CHÂU