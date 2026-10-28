Israel: Thăm dò sau bầu cử, chưa xác định được bên giành phần thắng

Ngày 28-10, kênh CNN đưa tin, cuộc thăm dò ý kiến sau bỏ phiếu cho thấy, chưa thể xác định bên giành phần thắng tại cuộc bầu cử tại Israel, dù khối các đảng đối lập do cựu Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Gadi Eisenkot đang tạm dẫn trước khối các đảng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Ủy ban Bầu cử trung ương Israel cập nhật số cử tri đi bầu. Ảnh: ỦY BAN BẦU CỬ TRUNG ƯƠNG ISRAEL

Theo Kênh truyền hình 13, một trong những đài truyền hình lớn của Israel, cho biết kết quả thăm dò cho thấy, hai bên đều có 51 ghế. Còn theo Kênh 12, khối của ông Eisenkot dự đoán sẽ có 52 ghế, khối của ông Netanyahu có 50 ghế. Các đảng Arab tại Israel có thể giành tới 18 ghế trong quốc hội.

Nếu kết quả thăm dò chính xác, cả đảng Likud của ông Netanyahu lẫn đảng Yashar của ông Eisenkot đều sẽ gặp khó khăn trong việc giành đa số tại quốc hội gồm 120 ghế. Kết quả này dự báo một giai đoạn kéo dài nhiều tuần với các cuộc thương lượng nhằm xác định bên nào có thể thành lập chính phủ liên minh, trước khi thủ tướng được công bố hoặc Israel phải tổ chức thêm một vòng bầu cử.

Theo Ủy ban Bầu cử trung ương Israel, đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi Hamas tấn công vào Israel vào ngày 7-10-2023. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 77,7%, cao nhất trong hơn 20 năm qua.

MINH CHÂU