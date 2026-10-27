Thế giới

Lãnh đạo Phần Lan, Na Uy điện đàm với Tổng thống Nga Putin

SGGPO

Hãng thông tấn Phần Lan STT Info dẫn thông cáo của Văn phòng Tổng thống Phần Lan cho biết, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre ngày 27-10 đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin từ thủ đô Helsinki.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi hai nhà lãnh đạo Bắc Âu gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Oslo tuần trước.

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Tổng thống Alexander Stubb (bên trái) và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre tại một cuộc họp báo ở Na Uy, vào tháng 5-2025. Ảnh: EPA

Theo thông cáo, hai nhà lãnh đạo Phần Lan và Na Uy chủ động đề xuất cuộc điện đàm, nhằm trực tiếp truyền đạt tới Tổng thống Nga Putin thông điệp của Ukraine liên quan đến các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE).

Các nhà lãnh đạo Phần Lan và Na Uy tham gia cuộc điện đàm với tư cách là lãnh đạo quốc gia chứ không phải đại diện cho châu Âu.

Tổng thống Phần Lan cho biết cuộc thảo luận diễn ra thẳng thắn, đi vào trọng tâm. Ông nhấn mạnh kết cục chiến sự sẽ ảnh hưởng đến an ninh của Phần Lan, Na Uy và toàn Liên minh châu Âu (EU), đồng thời cho rằng cần duy trì đối thoại trực tiếp để chấm dứt xung đột.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường an ninh ổn định, có thể dự đoán tại biển Baltic và các khu vực phía Bắc. Phần Lan và Na Uy là các nước láng giềng của Nga và cả hai đều ủng hộ mạnh mẽ Ukraine.

HUYỀN HƯƠNG

Từ khóa

Phần Lan Na Uy Tổng thống Nga điện đàm

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