Thế giới sáng 28-10: Tổng thống Donald Trump nêu điều kiện chấp nhận kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Sáng 28-10, thời sự thế giới ghi nhận những diễn biến mới từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, bão Arnab đổ bộ miền Đông Ấn Độ, phối hợp an ninh Jordan - Syria và nỗ lực bảo vệ hàng hải ở Biển Đen.

Tổng thống Donald Trump bỏ phiếu tại West Palm Beach, Florida, ngày 24 -10. Ảnh: NHÀ TRẮNG

Tổng thống Donald Trump nêu điều kiện chấp nhận kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tôn trọng kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11 nếu đây là cuộc bầu cử “trung thực”. Phát biểu trên được đưa ra tại Căn cứ liên quân Andrews.

Khi được hỏi liệu có hợp tác với đảng Dân chủ nếu đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội, ông Trump nói sẽ “tìm cách” làm việc cùng phe đối lập. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tổng thống có quyền phủ quyết mạnh đối với các dự luật và vẫn có thể đạt thỏa thuận.

Tuyên bố được đưa ra khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục nêu các cáo buộc gian lận bầu cử trên diện rộng mà chưa đưa ra bằng chứng xác thực. Trước đó, sau phiên điều trần kéo dài 3 giờ tại Los Angeles ngày 27-10, Thẩm phán liên bang David Carter cho biết sẽ đưa ra quyết định trong ngày 28-10 đối với yêu cầu khẩn cấp của Bộ Tư pháp Mỹ nhằm ngăn bang California kiểm đếm phiếu bầu qua thư (liên quan hơn 20.000 cử tri bị chính quyền Tổng thống Trump nghi ngờ không có quốc tịch Mỹ).

Bão Arnab bắt đầu đổ bộ miền Đông của Ấn Độ

Bão Arnab bắt đầu đổ bộ vào bang Andhra Pradesh, miền Đông Ấn Độ, gây mưa lớn, gió mạnh, mất điện tại một số địa phương. Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) dự báo bão đi qua khu vực ven biển Andhra Pradesh và Yanam với sức gió duy trì 125-135km/giờ, giật tới 150km/giờ. Nước biển có thể dâng cao hơn thủy triều thông thường 1,5-2,5m, gây ngập các vùng trũng ven biển.

Hàng ngàn người đã được sơ tán trước khi bão vào đất liền, một số chuyến tàu và chuyến bay bị hủy. Văn phòng Thủ hiến Andhra Pradesh cho biết chưa ghi nhận trường hợp tử vong tại thời điểm thông tin được công bố.

Triều cường dâng cao làm ngập các khu vực ven biển do ảnh hưởng từ bão Arnab. Ảnh: NDTV

Jordan và Syria lập ủy ban an ninh chung

Jordan và Syria ngày 28-10 nhất trí thành lập ủy ban an ninh chung để làm rõ diễn biến và hệ quả các cuộc không kích của Jordan tại miền Nam Syria ngày 27-10 khiến 7 dân thường thiệt mạng, đồng thời tăng cường phối hợp thực địa và chia sẻ thông tin tình báo.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi cho biết, các cuộc không kích nhằm vào những địa điểm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ông Safadi bày tỏ thương tiếc trước thương vong dân thường và tái khẳng định tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Thiệt hại sau các cuộc không kích của Jordan tại Ain al-Basal, vùng nông thôn Daraa. Ảnh: SANA

Pháp triển khai máy bay tuần tra ở Biển Đen

Romania xác nhận Pháp đã điều một máy bay tuần tra hàng hải Atlantique 2 tới Căn cứ không quân Mihail Kogălniceanu của Romania để thực hiện nhiệm vụ giám sát, trinh sát tại khu vực phía Tây Biển Đen. Máy bay đã được triển khai từ ngày 18-10 và dự kiến thực hiện nhiệm vụ đến ngày 6-11.

Máy bay Atlantique 2. Ảnh: HẢI QUÂN PHÁP

Việc triển khai diễn ra sau khi ít nhất 8 tàu hàng bị tấn công gần bờ biển Romania và Bulgaria trong 3 tuần qua, khiến khoảng 34 thủy thủ thiệt mạng hoặc mất tích. Bộ Quốc phòng Romania cho biết, nhiệm vụ của máy bay Pháp góp phần vào các hoạt động răn đe của NATO, bảo đảm tự do hàng hải tại Biển Đen.

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