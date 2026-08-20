“Hành trình 20 mùa hoa” nhớ Bác Tôn

Trưng bày “Hành trình 20 mùa hoa” giới thiệu hơn 180 tài liệu, hiện vật, tác phẩm hội họa, nhìn lại chặng đường 20 năm cuộc thi “Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn”.

Các đại biểu tham dự họp mặt kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và khai mạc trưng bày “Hành trình 20 mùa hoa”. Ảnh: QUỐC THANH

Ngày 20-8, Bảo tàng Tôn Đức Thắng (số 5 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2026), đồng thời khai mạc trưng bày chuyên đề “Hành trình 20 mùa hoa”.

Tham dự chương trình có các đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM cùng các đại biểu.

Khách tham quan triển lãm. ẢNH: QUỐC THANH.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những phẩm chất cao đẹp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo mẫu mực của Đảng và Nhà nước, người đã cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng, nhấn mạnh cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, lòng trung thành, tận tụy với Đảng và nhân dân. Kỷ niệm ngày sinh Bác Tôn là dịp tưởng nhớ, tri ân, đồng thời giáo dục lý tưởng, truyền thống yêu nước và cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Theo ông Phạm Thành Nam, trưng bày “Hành trình 20 mùa hoa” nhìn lại chặng đường 20 năm cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn”. Hơn 180 tài liệu, hiện vật, trong đó có các tác phẩm đạt giải, giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của cuộc thi và dấu ấn của nhiều thế hệ thí sinh, giáo viên, những người đồng hành.

Thông qua các tác phẩm hội họa, thiếu nhi có cơ hội tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách Bác Tôn, thể hiện tình cảm và nhận thức về lịch sử bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Hoạt động cũng góp phần phát huy vai trò giáo dục di sản thông qua mỹ thuật, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa.

Bảo tàng Tôn Đức Thắng tiếp nhận hiện vật, tài liệu do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng bàn giao. Ảnh: QUỐC THANH



Dịp này, Bảo tàng Tôn Đức Thắng tiếp nhận nhiều hiện vật, tài liệu do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng bàn giao, phản ánh quá trình hình thành, phát triển của nhà trường và mối gắn kết với Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Bức tranh lụa chân dung Chủ tịch Tôn Đức Thắng do họa sĩ Việt Anh thực hiện trên lụa tơ tằm Tân Châu (An Giang) được trao tặng Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Ảnh: QUỐC THANH

Bảo tàng cũng tiếp nhận bức tranh lụa chân dung Chủ tịch Tôn Đức Thắng do họa sĩ Việt Anh thực hiện trên chất liệu lụa tơ tằm Tân Châu (An Giang).

Trưng bày “Hành trình 20 mùa hoa” kéo dài đến hết ngày 28-2-2027 tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

THIÊN BÌNH