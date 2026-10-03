Trang bị "lá chắn" giúp trẻ tránh rủi ro về tài chính

Ngày 3-10, tại Nhà sách Fahasa Tân Định (phường Xuân Hòa, TPHCM), NXB Kim Đồng tổ chức chương trình giao lưu “Giáo dục tài chính cho trẻ em qua truyện tranh Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền ” với tác giả là ThS Lê Thị Thúy Sen.

ThS Lê Thị Thúy Sen là Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Quốc hội. Trong bối cảnh phương thức thanh toán điện tử ngày càng phổ biến, việc trang bị tư duy tài chính cho trẻ em trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đó chính là lý do để tác giả Thúy Sen dồn tâm huyết và sáng tác nên cuốn truyện tranh Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền (do Thăng Fly minh họa).

Tác giả - ThS Lê Thị Thúy Sen (phải) - nói thêm về nội dung sách. Ảnh: QUỲNH YÊN

Theo ThS Lê Thị Thúy Sen, trẻ em ngày nay tiếp cận nhiều phương tiện chi tiêu hiện đại như ví điện tử và thanh toán trực tuyến, khác với thế hệ trước chỉ dùng tiền mặt.

Bên cạnh sự tiện lợi, các hình thức này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính nếu trẻ không được hướng dẫn đúng cách. “Việc gieo mầm tri thức tài chính mỗi ngày giúp học sinh hình thành tư duy cẩn trọng, tạo lá chắn tự bảo vệ trước các cạm bẫy lừa đảo trực tuyến, tín dụng đen, dụ dỗ "việc nhẹ lương cao" hay các quyết định đầu tư cảm tính”, tác giả nhấn mạnh.

Đông đảo phụ huynh và các em nhỏ cùng tham gia chương trình. Ảnh: QUỲNH YÊN

ThS Lê Thị Thúy Sen cũng cho rằng tư duy tài chính cần được tích lũy từng ngày từ khi còn nhỏ, giống như trồng một "cây tri thức". Việc trang bị kiến thức tài chính theo từng nấc thang phát triển giúp trẻ vững vàng, tự tin và biết bảo vệ bản thân trước các rủi ro tài chính trong cuộc sống.

Ra mắt lần đầu vào tháng 12-2023, với hơn 35.000 bản sách đã phát hành, truyện tranh Khéo khôn với tiền - Tránh những ưu phiền là một trong số ít ấn phẩm đã được vinh danh tại Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2025 với hai giải thưởng: Giải B và Giải Sách được bạn đọc yêu thích. Cuốn sách vừa được NXB Kim Đồng tái bản có cập nhật, bổ sung.

QUỲNH YÊN