Giữ những khoảnh khắc đẹp qua năm tháng

Triển lãm ảnh Khoảnh khắc và cuộc sống của Câu lạc bộ nhiếp ảnh Người cao tuổi TPHCM (thuộc Hội Nhiếp ảnh TPHCM) diễn ra từ ngày 1-10 đến hết tháng 11-2026 tại trụ sở Hội Nhiếp ảnh TPHCM (122 Sương Nguyệt Anh, phường Bến Thành), giới thiệu 93 tác phẩm của 24 hội viên.

Qua những góc nhìn giàu trải nghiệm, các nghệ sĩ nhiếp ảnh cao tuổi ghi lại vẻ đẹp của con người, quê hương và những đổi thay trong đời sống hôm nay. Triển lãm cũng là hoạt động nhằm chào mừng Ngày quốc tế Người cao tuổi 1-10.

Người thợ tạo hình gốm của Phạm Đức Chính - một tác phẩm tại triển lãm.

﻿Ảnh: CLB NHIẾP ẢNH NGƯỜI CAO TUỔI TPHCM CUNG CẤP

Không đặt nặng sự cầu kỳ, các tác phẩm tại triển lãm hướng người xem đến những khoảnh khắc gần gũi của đời sống. Đó là hình ảnh những nghệ nhân đang chăm chút từng mẻ gốm, cảnh chợ cá nhộn nhịp buổi sáng, cảnh sắc quê hương, những đổi thay đang diễn ra từng ngày ở TPHCM và nhiều vùng đất trên cả nước.

Với những người cầm máy đã có nhiều năm gắn bó với nhiếp ảnh, việc ghi lại hình ảnh một khoảnh khắc không chỉ là sáng tác. Mỗi lần bấm máy còn là cách họ lưu giữ ký ức, ghi dấu thời gian và kể lại những câu chuyện của cuộc sống cho thế hệ sau.

Trong số các hội viên tham gia triển lãm có nhiếp ảnh gia Phạm Đức Chính, năm nay đã 94 tuổi. Ở tuổi mà nhiều người đã rời xa chiếc máy ảnh, ông vẫn giữ niềm say mê với việc quan sát và ghi lại cuộc sống.

Ông bày tỏ: Nhiếp ảnh trước hết là niềm vui được nhìn ngắm và ghi lại cuộc sống quanh mình. Tuổi cao nhưng còn sức khỏe để cầm được máy ảnh, còn đi lại, còn nhìn thấy những điều đẹp đẽ trong cuộc sống thì tôi vẫn muốn ghi lại. Mỗi bức ảnh giữ một khoảnh khắc, cũng như giữ lại một phần ký ức của người chụp. Đó là điều khiến tôi luôn yêu nhiếp ảnh và muốn tiếp tục sáng tác.

Sự hiện diện của những nghệ sĩ cao tuổi tại triển lãm cho thấy nhiếp ảnh ngoài câu chuyện của kỹ thuật hay thiết bị, còn là những cảm xúc đến từ sự trải nghiệm, ký ức và tình yêu cuộc sống. Qua mỗi thế hệ, những người cầm máy tiếp tục bổ sung vào ký ức chung những hình ảnh về con người và vùng đất nơi họ đã đi qua.

Câu lạc bộ nhiếp ảnh Người cao tuổi TPHCM được thành lập ngày 19-5-1999. Hơn 27 năm qua, câu lạc bộ quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, trong đó có những người từng trải qua hai cuộc kháng chiến, dùng nhiếp ảnh ghi lại con người, vùng đất, sự kiện và những chặng đường lịch sử của đất nước.

Triển lãm Khoảnh khắc và cuộc sống cũng là dịp để các thế hệ hội viên nhìn lại chặng đường đã qua, tri ân thế hệ người đi trước và tiếp tục lan tỏa tình yêu nhiếp ảnh, tình yêu con người và cuộc sống.

THIÊN THANH