Ngày 3-10, tại TPHCM, Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất tổ chức đại lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Khai đạo Cao Đài (1926-2026), với chủ đề “Hành trình 100 năm”.

Đã thành thông lệ, cứ đến ngày 23-8 Âm lịch hằng năm, Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất đều tổ chức Lễ Khai đạo, báo cáo tổng kết hoạt động đạo sự trong năm qua.

Phó Hội trưởng Nam Thành Thánh thất Hương Lài dâng hương tại bàn thờ Tiền bối Khai đạo

Phát biểu khai mạc, nhân sĩ Cao Đài Cao Minh Quân đã ôn lại quá trình hình thành, phát triển và chặng đường 100 năm hành đạo của Nam Thành Thánh thất theo phương châm “tốt đời, đẹp đạo”.

Ông nhấn mạnh những đóng góp của chức sắc, tín đồ trong việc đồng hành cùng dân tộc, chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, phục vụ cộng đồng.

Nhân sĩ Cao Minh Quân đọc diễn văn khai mạc đại lễ

Ông Cao Minh Quân kêu gọi tín hữu, đồng đạo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của các bậc tiền bối, chung sức phụng sự nhân loại; đồng thời bày tỏ mong muốn Nam Thành Thánh thất tiếp tục là nơi gặp gỡ, kết nối các hội thánh, họ đạo, cùng gìn giữ những giá trị tốt đẹp của tôn giáo và đóng góp thiết thực cho xã hội.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Cai quản báo cáo tổng kết hoạt động đạo sự của Nam Thành Thánh thất năm 2025, trong đó xác định công tác từ thiện xã hội, phục vụ cộng đồng là nhiệm vụ trọng tâm.

Với tinh thần tương thân tương ái, trong năm 2025, Nam Thành Thánh thất tổ chức tặng quà, hỗ trợ người già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó và người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, với tổng số tiền hơn 370 triệu đồng.

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Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Châu, đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM, ghi nhận kết quả hoạt động của Nam Thành Thánh thất trong năm qua. Ông nhấn mạnh, dịp kỷ niệm là cơ hội để chức sắc, tín đồ cùng nhìn lại lịch sử, trân trọng công sức của các thế hệ đi trước, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ nhau.

Ông Nguyễn Văn Châu phát biểu tại buổi lễ

Đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM mong muốn Ban Cai quản cùng chức sắc, tín đồ tiếp tục phát huy các giá trị tốt đẹp của đạo Cao Đài, quan tâm hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường đoàn kết giữa các tôn giáo. Cùng với đó, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có chất lượng sống tốt.

THU HOÀI