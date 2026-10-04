Nghệ sĩ TPHCM tri ân người lính PCCC và CNCH

Ngày 4-10, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Hội Cựu Công an nhân dân TPHCM, Công an TPHCM và Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tổ chức chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên”, kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (4-10-1961 - 4-10-2026).

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy.

Qua các thước phim tư liệu, âm nhạc, cải lương, giao lưu và vinh danh, chương trình khắc họa chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng; đồng thời tri ân những thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã dành tuổi trẻ, lòng dũng cảm và cả sự hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy tặng hoa và kỷ niệm chương vinh danh lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu qua các thời kỳ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Ảnh: THANH HIỆP

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Tấn Giao, NSND Mỹ Hằng, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Lam Tuyền, NSƯT Tú Sương, NSƯT Lê Hồng Thắm, NSƯT Thy Trang, NS Điền Trung, Lê Thanh Thảo, Trọng Hiếu, Hiền Linh, Nguyễn Văn Mẹo…

NSƯT Kim Tử Long và NSƯT Lê Hồng Thắm song ca cổ "Khát vọng" tặng các chiến sĩ PCCC và CNCH. Ảnh: Thanh Hiệp

Các tiết mục tạo được dấu ấn đậm nét và để lại nhiều cảm xúc như: “Bài ca Cảnh sát PCCC”, tân cổ “Hoa sen trong lửa” và trích đoạn “Lời thề giữa biển lửa” đưa khán giả đến gần hơn với những nhiệm vụ cam go phía sau mỗi lần người lính lên đường.

Phần giao lưu với đại diện Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Phòng PC07 đã vinh danh những phẩm chất cứu cao đẹp của các chiến sĩ vì sự bình yên của người dân.

NSND Tấn Giao, NS Nguyễn Văn Mẹo và NSND Mỹ Hằng trong trích đoạn cải lương ca ngợi người chiến sĩ PCCC và CNCH. Ảnh: THANH HIỆP

Chương trình dành phần trang trọng để vinh danh các đại diện lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu qua các thời kỳ; các đơn vị đồng hành và sáu nhân vật thuộc nhiều thế hệ. Trong đó có chị Nguyễn Thị Hồng Phượng, vợ liệt sĩ Phạm Phi Long; anh Thạch Lâm Thành, người từng cứu 10 người trong vụ cháy; Đại tá Lê Tấn Bửu, nguyên Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TPHCM; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thượng tá Nguyễn Chí Thành...

NS Lê Thanh Thảo và NSƯT Tú Sương biểu diễn ca cảnh vinh danh người chiến sĩ PCCC và CNCH. Ảnh: THANH HIỆP

Khoảnh khắc Đại tá Lê Tấn Bửu trao niềm tin cho Thượng tá Nguyễn Chí Thành qua cái bắt tay và lời chào điều lệnh trở thành điểm nhấn xúc động, gợi nhắc sự tiếp nối giữa các thế hệ.

THANH HIỆP