Quảng bá ẩm thực truyền thống trên không gian mạng

Giữa nhịp sống hiện đại, Mouneh - nghệ thuật bảo quản thực phẩm truyền thống của người Syria, đã giúp nhiều phụ nữ khởi nghiệp nhờ được quảng bá trên mạng xã hội.

Trong tiếng Arab, Mouneh có nghĩa “dự trữ” hay “cung cấp”. Đây là thuật ngữ đại diện cho nét di sản văn hóa ẩm thực của vùng bờ biển phía Đông Địa Trung Hải, nơi người dân tận dụng cái nắng hè để chế biến, phơi khô, muối hoặc ngâm các loại nông sản nhằm tích trữ cho mùa đông giá lạnh.

Phụ nữ Syria chuẩn bị nguyên liệu làm Mouneh. Ảnh: SANA NEWS

Trước đây, mùa làm Mouneh là dịp hội tụ cộng đồng. Phụ nữ nhiều thế hệ trong xóm cùng quây quần nhặt rau, phơi khô nguyên liệu, thái ớt, ép dầu và trò chuyện.

Bên cạnh món Makdous truyền thống, gồm cà tím nhỏ nhồi ớt đỏ, óc chó, tỏi ngập trong hũ dầu ô liu sóng sánh, thế giới Mouneh còn vô cùng phong phú với Mkhallal với dưa chuột, củ cải, súp lơ muối chua lên men. Mrabba gồm các loại mứt mơ, mứt sung, mứt vỏ cam thanh ngọt, hay Dibs al-Halabi có sốt ớt đỏ phơi nắng đậm đà, vốn được coi là linh hồn cho các món hầm Syria.

Do nhịp sống bận rộn, điều kiện sinh hoạt thay đổi, nhiều gia đình Syria hiện đại không còn đủ thời gian để tự tay thực hiện toàn bộ quy trình làm Mouneh phức tạp. Nhận thấy nhu cầu lớn từ thị trường, nhiều phụ nữ Syria nhanh nhạy biến kỹ năng nữ công gia chánh thành mô hình kinh doanh tại gia.

Tại chợ Bab Sreijeh ở Damascus, tiểu thương Ahmad Shahin cho biết nhu cầu tìm mua các sản phẩm Mouneh làm sẵn cũng như nguyên liệu sơ chế đang gia tăng nhanh chóng. Nói về sức hút từ thị trường, bà Hiba al-Masouti - đại diện một nhóm sản xuất Mouneh, cho biết việc chủ động đưa sản phẩm lên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram và TikTok đã tạo nên bước ngoặt lớn, mở ra cơ hội tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách vượt trội.

Trước nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, những góc bếp nhỏ tại Damascus hay Aleppo giờ đây biến thành những “trường quay” chân thực thu hút hàng ngàn lượt theo dõi. Phụ nữ Syria đã trực tiếp livestream toàn bộ quy trình chế biến Mouneh.

Lợi thế cạnh tranh của Mouneh nhà làm nằm ở tính nguyên bản, với nguồn nguyên liệu tươi ngon được chế biến theo phương pháp thủ công truyền thống, không dùng chất bảo quản hay phụ gia nhân tạo.

Sau thời gian dài đầu tư chỉn chu, nhiều gian bếp Mouneh đã tạo được thương hiệu riêng nhờ chuỗi video ngắn có độ phân giải cao, ghi lại trọn vẹn từng công đoạn từ tuyển chọn nông sản đến khâu chế biến tỉ mỉ, thu hút nhiều lượt theo dõi trên mạng.

Các phiên livestream trực tiếp giữa làn khói bếp cũng trở thành không gian giao lưu ấm cúng. Vừa chế biến, những phụ nữ kinh doanh vừa hào hứng trò chuyện, giải đáp thắc mắc và chia sẻ bí quyết gia truyền với người xem. Sự chân thật, gần gũi ấy giúp mỗi buổi phát sóng thành một trải nghiệm văn hóa sống động, thắt chặt niềm tin và tình cảm giữa người sản xuất với cộng đồng yêu ẩm thực truyền thống ở Syria.

Mạng xã hội cũng trở thành kênh tiếp nhận đơn hàng cá nhân, nơi khách hàng có thể chủ động yêu cầu điều chỉnh độ mặn, gia giảm lượng ớt hoặc chọn loại dầu ngâm theo khẩu vị riêng của từng gia đình. Chính sự tương tác liên tục cùng tư duy kinh doanh nhạy bén này đã biến từng trang cá nhân thành một thương hiệu ẩm thực thủ công uy tín, mang lại nguồn sinh kế bền vững và khẳng định tâm thế tự chủ của người phụ nữ thời đại số ở Syria.

PHƯƠNG NAM

(Theo Syrian Arab News Agency - SANA)