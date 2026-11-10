Thông tin kinh tế

Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập

Nhân kỷ niệm 20 năm hình thành và phát triển, ngày 10-11, Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương tổ chức chuỗi hoạt động gồm lễ tốt nghiệp, Ngày hội việc làm năm 2026 và hội nghị khoa học.

Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên
Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

Tại lễ tốt nghiệp, nhà trường trao bằng cho 188 sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng liên thông khóa LT.V (2025–2026). Trong đó có 10 sinh viên xuất sắc, 46 sinh viên giỏi, 94 sinh viên khá và 38 sinh viên trung bình. Dịp này, 9 sinh viên được khen thưởng vì thành tích học tập, rèn luyện và 44 sinh viên nhận học bổng do doanh nghiệp trao tặng.

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Trao học bổng cho sinh viên do doanh nghiệp tài trợ

Cũng trong ngày 10-11, nhà trường tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026, thu hút gần 30 doanh nghiệp tham gia, với gần 3.000 học sinh, sinh viên, cựu sinh viên và người lao động. Ngày hội tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực, giới thiệu nhu cầu tuyển dụng; đồng thời giúp người học tìm hiểu thị trường lao động, tiếp cận các vị trí việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo.

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Sinh viên tìm hiểu cơ hội việc làm và học tập nâng cao trình độ

Dịp này, nhà trường tổ chức Hội nghị khoa học lần thứ I năm 2026 với chủ đề “20 năm hình thành và phát triển”, có sự tham dự của 50 đại biểu đến từ cơ quan quản lý, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các thế hệ lãnh đạo trường với 6 tham luận. Hội nghị là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

TƯỜNG VY

Từ khóa

Cựu sinh viên Thành tích học tập Năm 2026 Học bổng Dịp này Liên thông Nhà trường Tốt nghiệp Lao động (kinh tế học) Bằng tốt nghiệp

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