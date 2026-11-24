Sở VH-TT TPHCM đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ và giao nhiệm vụ sáng tạo công trình, sản phẩm, tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng, nội dung và nghệ thuật (dự thảo) để trình HĐND TPHCM. Nếu dự thảo nghị quyết được thông qua, lần đầu tiên nghệ sĩ, đơn vị ngoài khu vực công có thể “gõ cửa” ngân sách.

Chỗ dư, chỗ thiếu

TPHCM sau sắp xếp có 9 hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành, từ âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, múa đến mỹ thuật, nhiếp ảnh, kiến trúc.

Vở cải lương Khúc tráng ca thành Gia Định (đạo diễn - NSƯT Hoa Hạ) do Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đầu tư và dàn dựng. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Theo Sở VH-TT TPHCM, tổng hợp hoạt động sử dụng ngân sách giai đoạn 2023-2025 cho thấy thực tế: nhóm hoạt động có kinh phí từ 5 tỷ đồng trở lên chỉ chiếm 20% số hoạt động, nhưng “ôm” tới 74% tổng kinh phí ngân sách; nhóm hoạt động có kinh phí dưới 500 triệu đồng lại chiếm tới 30% số hoạt động và chỉ được tiếp nhận khoảng 1,6% tổng ngân sách.

Tương tự, hoạt động do hội chuyên ngành thực hiện chiếm 30% nhưng chỉ nhận 2,7% kinh phí ngân sách. Đáng suy nghĩ hơn, 100% hoạt động có số liệu kinh phí ngân sách xác định đều được cấp theo phương thức giao nhiệm vụ, giao dự toán; chưa có hoạt động nào qua xét chọn cạnh tranh mở cho tổ chức, cá nhân ngoài khu vực công. Khâu sáng tác, sản xuất - nơi tác phẩm mới thực sự được “thai nghén”, chỉ chiếm 33,3% số hoạt động.

Một thực tế là hầu hết hội chuyên ngành văn hóa - nghệ thuật hiện nay đều phải thuê địa điểm để biểu diễn và khoảng 41,7% số hoạt động không được khai thác tiếp sau khi kết thúc; 36,4% được nghiệm thu chỉ dựa trên hồ sơ, chứng từ; chỉ 10% đơn vị ghi nhận lượt xem trên nền tảng số...

Không phân biệt công lập hay ngoài công lập

Điểm mới đáng chú ý của dự thảo là cơ chế hỗ trợ sản xuất, dàn dựng, phát hành dựa trên xét chọn công khai. Tổ chức thành lập hợp pháp, cá nhân đủ điều kiện đều được tham gia trên cùng tiêu chí, không phân biệt công lập hay ngoài công lập.

Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí thực tế hợp lệ (không quá 400 triệu đồng/dự án và tổng mức trần 5 tỷ đồng/năm) là cơ sở để các đơn vị kêu gọi nguồn lực xã hội tham gia. Ngoài ra, dự thảo cũng yêu cầu tác phẩm được hỗ trợ phải cam kết phổ biến trên địa bàn thành phố. Nếu diễn thiếu số buổi đã cam kết, đơn vị hoàn trả theo đúng tỷ lệ buổi chưa thực hiện.

Nếu được thông qua và triển khai hiệu quả, Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ và giao nhiệm vụ sáng tạo công trình, sản phẩm, tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng, nội dung và nghệ thuật sẽ mở thêm không gian sáng tạo, khơi dậy tiềm năng của đội ngũ văn nghệ sĩ TPHCM.

Đây cũng là bước đi cần thiết để khơi thông nguồn lực xã hội, hình thành môi trường sáng tạo chuyên nghiệp, thúc đẩy thị trường nghệ thuật phát triển và tạo nền tảng cho công nghiệp văn hóa TPHCM.

* PGS-TS PHAN ANH TÚ, Trưởng khoa Văn hóa học, Trường Đại học KHXH và NV - Đại học Quốc gia TPHCM: Kinh phí phải đi cùng cam kết đầu ra TPHCM có lợi thế về lịch sử, di sản và đội ngũ nhân lực sáng tạo để phát triển các sản phẩm văn hóa có khả năng cạnh tranh cao. Tuy nhiên, thành phố cần hoàn thiện thể chế, chính sách, cơ chế huy động nguồn lực và xét chọn minh bạch. Di sản hay ý tưởng nghệ thuật, nếu chỉ dừng lại ở khâu cấp kinh phí mà thiếu sự cam kết về đầu ra, khai thác và lan tỏa trong đời sống đương đại thì khó tạo ra sức bật thực sự cho nền kinh tế sáng tạo.

THIÊN BÌNH