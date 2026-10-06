Hoạt động giáo dục có thu phí đảm bảo công bằng cho học sinh

Chiều 6-10, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản lưu ý một số nội dung về dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức hoạt động giáo dục có thu phí trong năm học 2026-2027.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường Hòa Hưng) tham gia hoạt động trải nghiệm tìm hiểu về bộ môn nghệ thuật hát bội trong năm học 2026-2027

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT, khi xây dựng các nội dung giáo dục tăng cường và hoạt động có thu phí theo nhu cầu, nhà trường phải bảo đảm công bằng trong tiếp cận cơ hội giáo dục cho học sinh.

Trường học không được để điều kiện kinh tế, khả năng tham gia hoạt động có thu phí của học sinh hoặc khác biệt về điều kiện giữa các cơ sở, điểm trường làm hạn chế cơ hội học tập, phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

Đối với dạy học 2 buổi/ngày, các trường phải bố trí nội dung, thời lượng và thời khóa biểu phù hợp tâm sinh lý, sức khỏe học sinh, không gây quá tải.

Việc tổ chức các nội dung giáo dục theo nhu cầu và huy động nguồn lực xã hội phải bảo đảm tự nguyện, công khai, minh bạch, đúng quy định. Trường học cần chủ động rà soát, định hướng phương án; những nội dung tổ chức theo nhu cầu phải được thông tin, lấy ý kiến phụ huynh học sinh trước khi thực hiện.

Sở GD-ĐT lưu ý, trường học không lấy số lượng học sinh đăng ký hoặc duy trì tham gia làm tiêu chí duy nhất đánh giá chất lượng chương trình. Khi học sinh không tiếp tục tham gia, cần tìm hiểu nguyên nhân, rà soát chất lượng và sự phù hợp của chương trình để điều chỉnh, đồng thời bảo đảm quyền lợi và hoạt động giáo dục của học sinh.

Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TPHCM) tham gia hoạt động giáo dục STEM

Đối với các hoạt động giáo dục STEM/STEAM, việc tổ chức phải gắn với môn học, hoạt động giáo dục và thực tiễn, chú trọng phát triển tư duy khoa học, tư duy thiết kế, năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác và vận dụng kiến thức liên môn cho học sinh; không tổ chức theo phong trào, nặng sản phẩm trình diễn hoặc làm phát sinh chi phí không cần thiết.

Đối với hoạt động dạy và học ngoại ngữ, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học, từng bước mở rộng môi trường giao tiếp, thực hành và sử dụng tiếng Anh trong các môn học, hoạt động giáo dục và sinh hoạt nhà trường; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học phù hợp điều kiện thực tế.

Đối với các hoạt động giáo dục thể chất, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, trường học đa dạng hình thức tổ chức trong môn học, hoạt động giáo dục; tạo điều kiện để học sinh lựa chọn, tham gia thường xuyên và duy trì hình thức rèn luyện thể chất hoặc thực hành nghệ thuật phù hợp sở thích, năng lực, sức khỏe và điều kiện thực tế của nhà trường.

THU TÂM