Giáo dục toàn diện thông qua hoạt động thể chất

Năm học 2025-2026, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đưa vào sử dụng sân thi đấu thể dục thể thao. Trong điều kiện ngân sách còn hạn chế, các trường đã nỗ lực rất lớn trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện kỹ năng, kiến thức và sức khỏe thể chất cho học sinh.

Sôi nổi phong trào thể thao

Tuần lễ từ ngày 1 đến ngày 5-12-2025, học sinh Trường THCS Hà Huy Tập (phường Gia Định, TPHCM) háo hức trải nghiệm 5 môn thể thao gồm võ vovinam, pickleball, bóng rổ, cầu lông, bóng chuyền trên nền sân thể thao vừa được đưa vào sử dụng.

Cô Hứa Thị Diễm Trâm, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, sân thể thao là một trong những hạng mục của dự án sửa chữa, cải tạo Trường THCS Hà Huy Tập trong năm 2025. Học sinh có thể chọn một hoặc nhiều môn thể thao yêu thích theo ngày hoặc luân phiên thay đổi qua các tuần để được thử sức với nhiều môn thể thao khác nhau.

Học sinh Trường THCS Hà Huy Tập (phường Gia Định, TPHCM) học võ sau giờ học chính khóa

Tương tự, tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình, TPHCM), cô Nguyễn Thị Hồng Nguyệt, giáo viên môn Giáo dục thể chất, cho hay, từ đầu tháng 10-2025, nhà trường đưa vào sử dụng ba sân cầu lông, một sân bóng rổ kết hợp sân chơi pickleball và một sân bóng đá cỏ nhân tạo. “Mỗi học sinh yêu thích một môn thể thao khác nhau nên trường tạo điều kiện tối đa cho các em được chơi môn yêu thích. Sau 2 tháng các sân thể thao đưa vào hoạt động, giờ ra chơi luôn được học sinh mong chờ vì được thỏa sức chơi môn thể thao yêu thích.

Ngoài ra, mỗi buổi chiều sau giờ tan học, các sân thể thao mở cửa đến 18 giờ để học sinh có thêm nhiều thời gian luyện tập”, cô Hồng Nguyệt nói. Riêng những học sinh không thích chơi các môn vận động ngoài trời thì có thể tham gia các môn thể thao thiên về trí tuệ như cờ vua, cờ tướng tại thư viện.

Tại Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn (phường Tân Mỹ, TPHCM), Đỗ Gia Hân, học sinh lớp 10A5, bày tỏ sự thích thú khi được học môn cầu lông trong cụm 3 sân cầu lông vừa được cải tạo trong năm học này. Sân tập được trang bị đầy đủ hệ thống chiếu sáng, quạt làm mát, thảm lót sàn, lưới cầu lông không khác gì sân chơi chuyên nghiệp.

Ngoài ra, trường còn cải tạo các sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, khu vực chạy điền kinh và chơi pickleball cho học sinh. Ngoài giờ học chính khóa, học sinh có thể ở lại trường tập luyện, qua đó tạo nên phong trào thi đấu thể dục thể thao sôi nổi trong nhà trường.

Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống

Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Hoa Thám Nguyễn Xuân Đắc chia sẻ, trước khi cải tạo, các sân chơi có nền xi măng, học sinh chơi đá banh hoặc bóng rổ có nguy cơ chấn thương. Sau khi được cải tạo, nhờ được trải thảm nhựa, lót cỏ nhân tạo, hoạt động thi đấu trở nên bài bản và chuyên nghiệp hơn, giảm chấn thương cho người chơi. “Nhà trường không đặt mục tiêu phát hiện tài năng mà chủ yếu tạo điều kiện cho học sinh bộc lộ khả năng, sở thích.

Trong quá trình học sinh thi đấu, giáo viên kết hợp lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho các em”, thầy Nguyễn Xuân Đắc thông tin. Chẳng hạn, học sinh phải biết nhường nhịn, phân chia khu vực chơi hợp lý giữa các nhóm lớp, phát huy tinh thần đoàn kết, biết nói lời xin lỗi khi làm bạn đau.

Đây là một trong những hoạt động giúp học sinh rèn thói quen luyện tập thể dục thể thao một cách có kỷ luật, qua đó duy trì nền tảng thể lực tốt, hỗ trợ cho việc học tập.

Ở góc độ khác, theo thầy Trần Nghĩa Nhân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS - THPT Nam Sài Gòn, các sân chơi thể thao giúp học sinh phát triển năng khiếu, sở thích tập luyện thể dục thể thao, từ đó mở rộng các hoạt động vui chơi, sinh hoạt tại trường học.

Nhờ vậy, học sinh gắn bó hơn với trường lớp, cảm nhận được niềm vui mỗi ngày đến trường, góp phần xây dựng thành công “Trường học hạnh phúc”. Niềm vui và sự hài lòng của các em là cơ sở để cha mẹ học sinh đồng hành tốt hơn với nhà trường, tạo ra môi trường học tập phát huy tối đa năng lực, phẩm chất cho học sinh.

Cùng quan điểm, cô Hứa Thị Diễm Trâm, Hiệu trưởng Trường THCS Hà Huy Tập, cho rằng, hoạt động giáo dục thể chất không chỉ giúp học sinh củng cố và phát triển các kỹ năng chăm sóc sức khỏe mà còn khuyến khích học sinh phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần tự chủ và sáng tạo, tích cực vận dụng kiến thức đã học để tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện, trở thành những công dân có lối sống lành mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Theo thống kê của Phòng Học sinh, sinh viên (Sở GD-ĐT TPHCM), năm học 2024-2025, có 92,23% trường học trên địa bàn TPHCM triển khai mô hình câu lạc bộ thể dục thể thao trong trường học. Ở từng bậc học, bậc mầm non có 77% trường học có sân chơi, phòng học giáo dục thể chất được trang bị đầy đủ thiết bị, đồ chơi vận động cho học sinh; ở các bậc tiểu học, THCS, THPT, 100% trường học có sân tập. Trong đó, có 34,6% trường tiểu học; 41,7% trường THCS và 72,97% trường THPT có nhà tập đa năng đạt tiêu chuẩn theo quy định. Công tác phát triển thể thao trường học là một trong 10 nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2025-2026. Tính đến tháng 12-2025, Sở GD-ĐT TPHCM đã phối hợp với Sở VH-TT TPHCM, các liên đoàn, hội thể thao thành phố tổ chức tổng cộng 29 môn thi đấu thể thao trong trường học từ cấp cơ sở đến cấp thành phố, gồm: bóng rổ, bóng đá, bóng ném, bóng bàn, cầu lông, cờ vua, karatedo, bi sắt, pencak silat, việt dã, cờ tướng, judo, bơi, bóng chuyền, điền kinh, cử tạ, thể dục Aerobic, wushu, taekwondo... Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu khẳng định, ngành giáo dục và đào tạo TPHCM không đặt nặng thành tích học tập và thi cử, thay vào đó hướng đến mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh.

THU TÂM