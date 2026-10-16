Học sinh hào hứng tìm hiểu về An toàn thực phẩm

Sáng 16-10, tại Trường Tiểu học Bông Sao (phường Bình Đông, TPHCM), gần 2.000 học sinh đã tham gia chương trình “An toàn sức khỏe - Vui vẻ đến trường” do ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM (thuộc Báo Sài Gòn Giải Phóng) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) tổ chức.

Các em học sinh thích thú khi tham gia chương trình. Ảnh: HOÀNG VY

Tại chương trình, các bạn học sinh được gặp gỡ ThS.BS Đoàn Trịnh Nhã Khanh (Hội Nhi khoa Việt Nam) để tìm hiểu những kiến thức thiết thực về an toàn thực phẩm, cách lựa chọn thực phẩm phù hợp, giữ gìn vệ sinh trong ăn uống.

ThS.BS Đoàn Trịnh Nhã Khanh giao lưu cùng học sinh. Ảnh: HOÀNG VY

Bên cạnh đó, các bạn còn có dịp giao lưu cùng chị Mê Ly đến từ Báo Nhi Đồng TPHCM. Những tiết mục vui nhộn cùng các hoạt động giao lưu với ảo thuật gia đã mang đến nhiều tiếng cười, giúp các bạn tiếp nhận kiến thức một cách sinh động.

Các em được gặp gỡ chị Mê Ly của Báo Nhi Đồng TPHCM. Ảnh: HOÀNG VY

Cùng thưởng thức hoạt động ảo thuật hấp dẫn. Ảnh: HOÀNG VY

Học sinh Trường TH Bông Sao tích cực giơ tay trả lời câu hỏi đố vui. Ảnh: HOÀNG VY

Em Nguyễn Minh Khang, học sinh lớp 3/7 cho biết, chương trình rất thú vị, bổ ích và giúp em nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe thông qua những chia sẻ gần gũi của bác sĩ.

Em Nguyễn Minh Khang hào hứng nhận quà từ chương trình. Ảnh: HOÀNG VY

Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn đồng hành cùng nhà trường trong việc trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng cần thiết để chăm sóc sức khỏe bản thân, từ đó xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh và vui khỏe đến trường mỗi ngày.

Bà Nguyễn Thị Trúc Giang (Đại diện truyền thông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan)) trao quà cho đại diện học sinh của trường. Ảnh: HOÀNG VY

Ông Vũ Anh Tuấn (Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện Báo Sài Gòn Giải Phóng) và bà Nguyễn Thị Trúc Giang (Đại diện truyền thông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), áo trắng) trao quà lưu niệm đến Ban Giám hiệu Trường TH Bông Sao. Ảnh: HOÀNG VY

Chương trình “An toàn sức khỏe - Vui vẻ đến trường” do ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM (thuộc Báo Sài Gòn Giải Phóng) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) tổ chức vào tháng 10 và tháng 11-2026 mang đến những kiến thức và nhiều phần quà hấp dẫn tới các bạn học sinh tại 5 trường ở TPHCM: Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai, Trường TH Bông Sao, Trường TH Trần Thị Bưởi, Trường TH Kim Đồng, Trường TH - THCS Linh Đông.



BÀI, ẢNH: HOÀNG VY