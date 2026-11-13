Hội sách Côn Đảo 2026: Tái hiện ký ức lịch sử bằng công nghệ số

Từ ngày 19 đến 22-11, tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM) diễn ra Hội sách Côn Đảo lần thứ hai năm 2026 với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”, với điểm nhấn là đưa công nghệ số vào giới thiệu các nhân vật lịch sử, tái hiện những câu chuyện thời chiến.

Hội sách sẽ diễn ra tại khu vực di tích Nhà Công quán và Công viên đường Tôn Đức Thắng với thông điệp “Giữ ký ức - Gieo tri thức - Lan tỏa giá trị”. Sự kiện góp phần lan tỏa văn hóa đọc, giáo dục truyền thống yêu nước và quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa Côn Đảo.

Phối cảnh không gian tổ chức Hội sách Côn Đảo lần thứ hai năm 2026

Hội sách gồm 6 không gian trưng bày, triển lãm chuyên đề, giới thiệu sách, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; các nhân vật lịch sử Côn Đảo; thư tay, nhật ký, kỷ vật của cựu tù chính trị, anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước; các chuyên đề về phát triển bền vững và văn hóa đọc dành cho thiếu nhi.

Không gian giới thiệu các nhân vật huyền thoại Côn Đảo được ứng dụng công nghệ số, giúp người dân, du khách khám phá hình ảnh, tư liệu lịch sử qua mã QR. Hội sách còn giới thiệu những kết quả nổi bật của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Cuốn sách Những lá thư thời chiến Việt Nam do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành

Đặc biệt, tối 19-11 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật thực cảnh “Côn Đảo - Lời gửi mai sau” tại di tích Nhà tù Phú Hải, do Nhà hát Kịch TPHCM dàn dựng. Chương trình lấy cảm hứng từ cuốn sách Những lá thư thời chiến Việt Nam do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành, Đại tá, nhà báo Đặng Vương Hưng sưu tầm, biên soạn.

Tác phẩm lưu giữ những lá thư xúc động về tình cảm gia đình, tình yêu đất nước và khát vọng hòa bình của người lính trong chiến tranh. Những trang thư được kết hợp cùng tư liệu, kỷ vật, ký ức nhân chứng và câu chuyện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), góp phần tái hiện sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Phối cảnh minh họa chương trình nghệ thuật “Côn Đảo - Lời gửi mai sau”

Trong khuôn khổ hội sách còn có chương trình “Thư viện Người”, giao lưu với các cựu tù chính trị Côn Đảo; chuỗi hoạt động “Tiết đọc sách”, trải nghiệm sáng tạo dành cho học sinh. Ban tổ chức cũng sẽ công bố Tủ sách cộng đồng “Huyền thoại Côn Đảo”, trao tặng sách, học bổng và triển khai giai đoạn đầu xây dựng thư viện số, từng bước số hóa tư liệu quý, kết nối với hệ thống thư viện TPHCM.

MẠNH THẮNG