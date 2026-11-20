Tối 19-11, tại Trung tâm Văn hóa Hậu Giang (số 259, đường Hậu Giang, phường Bình Tây, TPHCM), Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TPHCM tổ chức Đêm văn nghệ dân tộc Hoa năm 2026 với chủ đề “Niềm vui - tiếp nối”, hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và Tuần lễ Văn hóa Việt Nam.

Chương trình văn nghệ Niềm vui nối tiếp tại Trung tâm văn hóa Hậu Giang tối 19-11 thu hút đông đảo khán giả. Ảnh: Thanh Hiệp

Chương trình giới thiệu nhiều ca khúc nhạc Hoa viết về TPHCM của các nhạc sĩ trẻ, như: Thành phố kỷ nguyên mới (Trịnh Bảo Bàng), Vững bước con đường đi tới (Nhạc: Châu Vĩnh Phát, lời: Huỳnh Khải Đạt), Chúc bạn thành công (Thái Chấn Thanh)…

Bên cạnh đó, chương trình còn giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật, từ ca cổ, tuồng Triều Châu, ca kịch Hải Nam đến múa lân, sư, rồng. Tất cả các ca khúc thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc, hướng tới những giá trị nhân ngày Văn hóa Việt Nam. Đông đảo khán giả, bà con cộng đồng người Hoa đã đến xem và cổ vũ chương trình.

Biểu diễn Lân sư rồng thu hút khán giả bởi sự dàn dựng sinh động, trẻ trung. Ảnh: THANH HIỆP

Trong 25 tiết mục, khán giả thích thú tiết mục ca cổ Quảng Đông “Tiễn bạn”; Trích đoạn tuồng cổ Triều Châu “Nhất môn tam tiến sĩ – Nhận mẹ”; ca cổ Hải Nam “Mạnh Lệ Quân chi tương hội”.

Chương trình cũng có các tiết mục lân sư rồng như Múa Hổ Hải Nam, Song sư hý cầu và Múa rồng Dạ quang.

Nghệ sĩ Lưu Bích Hồng và NSƯT Vương Muối trong trích đoạn "Nhất môn tam tiến sĩ - Nhận mẹ". Ảnh: THANH HIỆP

Sự hiện diện của đoàn lân sư rồng gợi nhắc một quá trình chuyển mình đáng chú ý. Trước đây, múa rồng, múa lân thường được xem là một phần trong các tiết mục biểu diễn võ thuật. Từ thập niên 1990, các hình thức như múa rồng, Nam sư, Bắc sư từng bước phát triển thành những loại hình nghệ thuật biểu diễn có nét riêng.

“Trong chương trình, các tiết mục lân sư rồng được đặt bên cạnh ca cổ, tuồng và ca kịch. Điều này cho thấy sức sống của một loại hình vừa gìn giữ kỹ thuật, nghi thức truyền thống, vừa mở rộng khả năng biểu đạt trên sân khấu hôm nay” – bà Trương Tứ Muối, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật các dân tộc thiểu số TPHCM, cho biết.

Các nghệ nhân, nghệ sĩ lão thành của cộng đồng người Hoa tại TPHCM trong chương trình. Ảnh: THANH HIỆP

Chủ đề “Niềm vui - tiếp nối” được thể hiện qua phần giao lưu với những nghệ sĩ gắn bó lâu năm với hoạt động văn nghệ dân tộc Hoa, cùng sự tham gia của các câu lạc bộ, đoàn lân sư rồng và hội quán.

“Đây là mạch nối giữa người giữ nghề, nghệ sĩ biểu diễn hôm nay và lớp nghệ sĩ kế thừa. Tinh thần đó tiếp tục được trao truyền cho thế hệ trẻ, để cùng giữ gìn sự đoàn kết, hướng tới những giá trị nhân văn sâu sắc của Thành phố”, Nghệ nhân Nhân dân Từ Tiết Hằng, Đoàn Lân sư rồng Hằng Anh Đường, nhấn mạnh.

THANH HIỆP