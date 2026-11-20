Bảo tàng tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) đang tổ chức triển lãm chuyên đề “Văn hóa Chăm Gia Lai - Bản sắc và tiềm năng” - tái hiện lại dấu ấn văn hóa từ Champa thời kỳ Vijaya đến đời sống Chăm H’roi.

Triển lãm kéo dài từ ngày 19 đến 25-11 nhằm chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Video: Khám phá các không gian trưng bày tại triển lãm “Văn hóa Chăm Gia Lai – Bản sắc và tiềm năng”. Tác giả: NGỌC OAI

Triển lãm thu hút đông đảo học sinh và cán bộ, chiến sĩ tham quan

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai, văn hóa Chăm để lại dấu ấn sâu đậm trên vùng đất Gia Lai qua hệ thống tháp Chăm, nghệ thuật điêu khắc, di vật khảo cổ Champa và đời sống văn hóa cộng đồng Chăm H’roi.

"Đến nay, cộng đồng Chăm H’roi vẫn gìn giữ, trao truyền bản sắc qua tiếng nói, trang phục, nghề thủ công, phong tục, lễ hội, âm nhạc và tri thức dân gian. Sự tiếp nối giữa di sản Champa và đời sống Chăm H’roi tạo nên chiều sâu văn hóa Chăm ở Gia Lai", bà Tuyết thông tin.

Những hình ảnh đặc sắc về di sản văn hóa Champa xưa

Triển lãm giới thiệu 120 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về văn hóa Champa trên vùng đất Gia Lai. Người dân, du khách còn được tham quan không gian trưng bày hiện vật, cổ vật và 8 bảo vật quốc gia về nghệ thuật điêu khắc đá thời kỳ Champa tại Bảo tàng Gia Lai. Triển lãm giới thiệu những nét tiêu biểu của văn hóa Chăm, từ dấu ấn Champa thời kỳ Vijaya đến đời sống Chăm H’roi hôm nay, góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy di sản.

Các chiến sĩ biên phòng tham quan không gian trưng bày cổ vật Champa, trong đó có các bảo vật quốc gia

Bảo tàng Gia Lai đang trưng bày 8 bảo vật quốc gia, gồm nhiều tượng và phù điêu Champa đặc sắc

Phù điêu Nữ thần Mahishasura Mardini, một trong 8 bảo vật quốc gia đang được trưng bày

Tại triển lãm, PGS.TS Bùi Chí Hoàng, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, cho biết Gia Lai là vùng đất có nền văn hóa đặc sắc, đa dạng, nổi bật với bề dày văn hóa Champa. Triển lãm là dịp để công chúng, nhất là học sinh, giới trẻ tiếp cận di sản, nâng cao ý thức và chủ động tham gia bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa. Điểm đặc biệt của triển lãm là sự kết nối giữa di sản Champa với đời sống cộng đồng Chăm H’roi.

Không gian trưng bày hình ảnh đời sống cộng đồng Chăm H’roi hôm nay

Các em học sinh tìm hiểu ảnh về đời sống văn hóa cộng đồng Chăm H’roi

Sau khi sáp nhập, vùng đất Gia Lai hội tụ 2 vùng văn hóa đặc sắc từ kho tàng di sản Champa đồ sộ ở Bình Định trước đất và nhiều di chỉ chế tác đá tiền sử vùng phía Tây. Trong đó, tiêu biểu là quần thể di tích khảo cổ sơ kỳ Đá cũ An Khê, niên đại khoảng 80 vạn năm - một trong những kỹ nghệ chế tác công cụ đá cổ xưa nhất trên thế giới. PGS.TS Bùi Chí Hoàng



Các em học sinh khám phá không gian trưng bày tượng và phù điêu Champa

Nhiều hình ảnh về đồ gốm độc đáo của Champa

NGỌC OAI