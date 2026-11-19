Hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, Nhạc viện TPHCM chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật “Đất nước vươn mình” tái hiện hành trình văn hóa, lịch sử và tinh thần dân tộc; gửi gắm thông điệp về sức mạnh nội sinh của văn hóa trong công cuộc xây dựng đất nước.

“Đất nước vươn mình” được dàn dựng theo hình thức chính luận nghệ thuật, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống, ca khúc cách mạng, sáng tác đương đại và nghệ thuật biểu diễn tổng hợp.

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi góp mặt trong chương trình nghệ thuật "Đất nước vươn mình". Ảnh: BTC

Chương trình có kết cấu gồm 3 chương:

Chương 1: “Cội nguồn - Hồn Việt” mở ra không gian văn hóa đậm đà bản sắc, nơi những giá trị truyền thống được tái hiện qua âm hưởng dân ca ba miền: Bèo dạt mây trôi, Lý mười thương, Lý quạ kêu, Lý ngựa ô… cùng các ca khúc về quê hương, đất nước và nhạc cụ dân tộc, gợi nhắc về nguồn cội và vẻ đẹp tâm hồn con người Việt Nam.

Chương 2: “Tiếp nối – Sức sống Việt Nam” tái hiện những trang sử hào hùng qua các ca khúc cách mạng: Đường chúng ta đi, Bài ca thống nhất, Những ánh sao đêm, Đất nước trọn niềm vui..., tôn vinh các thế hệ cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Chương 3: “Khát vọng – Đất nước vươn mình” thể hiện bức tranh Việt Nam phát triển với tinh thần tự cường, đổi mới và hội nhập. Các ca khúc được trình diễn gồm: Khát vọng tuổi trẻ – Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, Khát vọng, Thênh thang đường mới, Đất ơi nở hoa và ca khúc chủ đề Đất nước vươn mình.

Chương trình quy tụ các nghệ sĩ: NSND Quốc Hưng, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phạm Thế Vĩ, NSƯT Khánh Ngọc, Võ Hạ Trâm, Phạm Trang, Thu Hằng, Bích Hồng, Lê Thị Mỹ Hảo, Hợp xướng Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và Vũ đoàn Mai Trắng.

Theo NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TPHCM, cho biết, việc chủ trì tổ chức chương trình thể hiện nỗ lực của đơn vị trong việc phát huy tiềm lực nghệ thuật, mở rộng hoạt động biểu diễn và đưa âm nhạc chuyên nghiệp đến gần hơn với công chúng.

"Đất nước vươn mình" được tổ chức vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 23-11, tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam (140 Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam.

HẢI DUY