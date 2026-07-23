5 tuyến đường cao tốc thu gần 30 tỷ đồng sau một tuần thu phí

Ngày 23-7, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, sau một tuần chính thức thu phí, 5 tuyến đường cao tốc thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã đạt doanh thu gần 30 tỷ đồng, với hơn 382.000 lượt phương tiện lưu thông.

Thu phí trên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. Ảnh: HỒNG KHANH

Trong đó, tuyến Hàm Nghi - Vũng Áng đạt doanh thu hơn 7,4 tỷ đồng; tuyến Vũng Áng - Bùng và Vạn Ninh - Cam Lộ cùng đạt doanh thu hơn 6,5 tỷ đồng; tuyến Bùng - Vạn Ninh đạt hơn 4,7 tỷ đồng và tuyến Bãi Vọt - Hàm Nghi đạt hơn 4,5 tỷ đồng.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trên các tuyến ghi nhận lưu lượng phương tiện ổn định, một số khung giờ giảm nhẹ so với thời điểm trước thu phí. Một số lỗi kỹ thuật và sự cố thu phí không dừng đã phát sinh trong những ngày đầu, sau đó giảm đáng kể.

Các sự cố thường gặp là tài khoản giao thông không đủ số dư hoặc tem định danh dán chồng khiến hệ thống không nhận diện được phương tiện. Nhân viên trạm thu phí và các lực lượng chức năng đã hỗ trợ xử lý kịp thời, không để xảy ra ùn ứ kéo dài.

Các đơn vị vận hành sẽ tiếp tục rà soát hệ thống thiết bị, nâng cấp hạ tầng công nghệ và đường truyền dữ liệu nhằm bảo đảm hệ thống thu phí ETC hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu khai thác.

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