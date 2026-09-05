Đẩy nhanh phát triển 3-5 đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế

Sáng 5-9, cùng các trường phổ thông trong cả nước, các trường đại học cũng tổ chức khai giảng năm học mới. Bộ GD-ĐT sẽ đẩy nhanh sắp xếp, tái cấu trúc hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập và đầu tư phát triển 3 đến 5 đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế.

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 sáng 5-9 của Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NGỌC DUNG

Ngành giáo dục xác định chủ đề năm học 2026 - 2027 là “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất” với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Trong đó, về nhiệm vụ phát triển giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT nêu rõ: hiện đại hóa giáo dục đại học, phát triển nhân lực trình độ cao. Kiểm soát tăng quy mô gắn điều kiện bảo đảm chất lượng; ưu tiên STEM và công nghệ chiến lược nhưng gắn với chất lượng đầu vào, đội ngũ, phòng thí nghiệm và việc làm.

Cùng với đó, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ phát triển đào tạo sau đại học, đội ngũ tiến sĩ và các nhóm nghiên cứu mạnh; chuyển đánh giá nghiên cứu từ số lượng công bố sang sáng chế, sản phẩm, chuyển giao và tác động thực tế.

Phát triển môi trường sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong giảng dạy các học phần, mô đun, tín chỉ trong chương trình đào tạo; trong đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên. Phát triển giáo dục đại học thành trụ cột dẫn dắt quốc gia trong hệ sinh thái tiếng Anh với năng lực hội nhập sâu rộng, chuyển giao tri thức và đổi mới sáng tạo bằng tiếng Anh.

Tân sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội làm thủ tục nhập học. Ảnh: NGỌC DUNG

Trong năm học này, Bộ GD-ĐT cũng sẽ đẩy nhanh sắp xếp, tái cấu trúc hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập và đầu tư phát triển 3 đến 5 đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế. Nghiên cứu phương án đầu tư phát triển một số hệ sinh thái, khu đô thị giáo dục đại học - khoa học, công nghệ - đổi mới sáng tạo tại Hà Nội, TPHCM và một số vùng động lực, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế. Song song đó, chuyển dần từ đầu tư đơn lẻ cho đại học sang đầu tư theo hệ sinh thái, có phân công sứ mạng và chia sẻ hạ tầng, hình thành các cực tăng trưởng dựa trên tri thức...

Đổi mới toàn bộ chương trình đào tạo bác sĩ nội trú

Tại lễ khai giảng năm học 2026-2027 sáng 5-9, GS-TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, trường đang thực hiện lộ trình phát triển theo mô hình đại học khoa học sức khỏe, hướng tới mở rộng quy mô, nâng chất lượng đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ y tế. Hiện quy mô đào tạo của trường đạt gần 17.000 học viên, sinh viên, lớn nhất từ trước đến nay và gấp đôi so với hơn 10 năm trước.

Năm học này, Trường Đại học Y Hà Nội đón hơn 2.200 tân sinh viên, trong đó 146 em từng đạt giải cao tại các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Trong năm học 2026-2027, một nhiệm vụ trọng tâm của trường là đổi mới toàn bộ chương trình đào tạo bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa. Trường cũng chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với bác sĩ, áp dụng từ ngày 1-1-2027. GS Nguyễn Hữu Tú cho biết, việc đổi mới đào tạo y khoa đã được triển khai từ nhiều năm trước, theo hướng dựa trên năng lực, lấy chuẩn năng lực của Bộ Y tế và chuẩn đầu ra của trường làm thước đo. Sinh viên sau tốt nghiệp sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong giai đoạn thực hành trước khi hành nghề.

Trường Đại học Y Hà Nội được xác định là một trong 12 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, có vai trò dẫn dắt phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đại học của Thủ đô và vùng Thủ đô. Những năm gần đây, trường duy trì trong nhóm 801-1.000 đại học thế giới và thuộc nhóm 4 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam có thứ hạng cao nhất.

Cũng trong sáng 5-9, hàng loạt cơ sở giáo dục như Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Thương mại, Ngoại thương… cũng khai giảng năm học 2026-2027.

PHAN THẢO - NGỌC DUNG