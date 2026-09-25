Khách Nga - CIS đến Đà Nẵng tăng: Cần định hình phân khúc chất lượng cao

Trong 8 tháng đầu năm 2026, dòng du khách từ Nga và các quốc gia thuộc Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) đến TP Đà Nẵng ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc 94,2%, trở thành điểm sáng nổi bật nhất trong bức tranh phục hồi du lịch quốc tế của thành phố biển.

Cơ hội từ sự dịch chuyển dòng khách

Theo số liệu từ Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng, 8 tháng qua, các cơ sở lưu trú trên địa bàn đã phục vụ khoảng 14,25 triệu lượt khách, đạt doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống khoảng 46.932 tỷ đồng (tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2025). Trong đó, thị trường Nga và CIS đóng góp hơn 411.000 lượt khách (chiếm 5,8% tổng lượng khách quốc tế). Riêng du khách Nga đạt gần 300.000 lượt, tăng 151,4%, đưa Nga vươn lên vị trí thứ 7 trong Top 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất của Đà Nẵng.

Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng tặng hoa cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Phát biểu tại chương trình “Đà Nẵng và Nga – CIS: Dấu ấn đồng hành, Kiến tạo tương lai” diễn ra ngày 25-9, bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng, đánh giá: "Sự trở lại của thị trường Nga – CIS không chỉ phản ánh tăng trưởng đơn thuần về số lượng, mà còn góp phần quan trọng giúp đa dạng hóa cơ cấu thị trường quốc tế, gia tăng thời gian lưu trú, thúc đẩy các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa".

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyên Khôi

Sự bứt phá này đến từ mạng lưới hàng không dày đặc với tần suất cao điểm đạt 121 chuyến/tháng (riêng các đường bay CIS đạt 16 chuyến/tuần), kết hợp chính sách visa 45 ngày linh hoạt.

Chiến dịch quảng bá điểm đến trên hệ sinh thái Yandex tiếp cận 17,2 triệu người dùng đã đưa lượng tìm kiếm về Đà Nẵng tăng gấp 3 lần, giúp Đà Nẵng vượt Phú Quốc để trở thành điểm đến được tìm kiếm và đặt phòng nhiều thứ 2 tại Việt Nam (sau Nha Trang).

Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng tổ chức chương trình “Đà Nẵng và Nga – CIS: Dấu ấn đồng hành, Kiến tạo tương lai”. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Hướng tới dòng khách cao cấp

Phân tích về sự chuyển dịch dòng khách, bà Thư Nguyễn, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Yandex Ads tại Việt Nam, nhận định: "Gần 80% du khách Nga sang Việt Nam hiện nay là người trẻ thuộc thế hệ Gen Z và Millennials (từ 25 đến 45 tuổi) đi theo gia đình. Tỷ lệ tăng trưởng khách đặt tour truyền thống giảm sâu chỉ còn 4%, trong khi nhu cầu tự tìm kiếm khách sạn tăng đến 400%. Đà Nẵng cần định vị là điểm đến mang lại hành trình trải nghiệm chất lượng, thu hút nhiều hơn khách chi tiêu cao."

Nhìn ở góc độ hạ tầng dịch vụ, các doanh nghiệp và đối tác lữ hành cũng cho rằng thành phố cần nhanh chóng hoàn thiện chuỗi cung ứng đồng bộ. Đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng (DIA) cho biết, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT) triển khai gói ưu đãi đặc thù áp dụng trọn vẹn trong năm 2027 cho thị trường CIS. Theo đó, Nhà ga T2 sẽ bố trí không gian nhận diện thương hiệu, quầy đón khách riêng và luồng ưu đãi thủ tục nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cho du khách.

Tăng trưởng 94,2% là cơ hội vàng để du lịch Đà Nẵng mở rộng dư địa quốc tế. Tuy nhiên, việc chủ động chuyển từ tư duy "đón khách số đông" sang "chọn lọc giá trị", tháo gỡ nút thắt thông tin đa ngôn ngữ và nâng chất dịch vụ chính là bài toán then chốt để giữ chân dòng khách Nga - CIS một cách bền vững.

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NGUYÊN KHÔI