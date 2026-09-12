Đà Nẵng: Giao thông ùn tắc vì cây xanh bật gốc chắn ngang đường

Một cây xanh bất ngờ bật gốc, ngã chắn một làn đường trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) vào trưa 12-9, khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Trưa 12-9, một cây xanh trước số nhà 09 Nguyễn Hữu Thọ (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) bất ngờ bật gốc, chắn một làn xe.

Cây xanh ngã đổ trước địa chỉ số 9 đường Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo người dân có mặt tại hiện trường, thời điểm cây bắt đầu ngã, một ô tô đang lưu thông qua khu vực. Do cây đổ từ từ, phần ngọn cây chạm vào phần đuôi ô tô. Một người đi xe máy phát hiện cây ngã đã bỏ lại xe và chạy ra khỏi khu vực để tránh nguy hiểm.

Người dân đi xe máy phải lưu thông trên vỉa hè. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cây xanh ngã chắn một làn đường khiến các phương tiện phải di chuyển lên vỉa hè; giao thông trên các tuyến Nguyễn Tri Phương, Lê Đình Lý, Nguyễn Hữu Thọ và Trưng Nữ Vương bị ùn tắc nghiêm trọng, nhiều ô tô phải xếp hàng kéo dài.

Lực lượng chức năng xử lý cây xanh ngã đổ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Khoảng 15-20 phút sau, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời tiến hành xử lý cây xanh bị ngã đổ.

XUÂN QUỲNH