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Chuyển đổi số tạo chuyển biến từ cơ sở

SGGPO

Kết quả đánh giá chuyển đổi số năm 2025 cho thấy các cơ quan, địa phương tại Đà Nẵng đang từng bước đưa số hóa vào phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Người dân, doanh nghiệp đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Người dân, doanh nghiệp đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số do UBND TP Đà Nẵng tổ chức chiều 25-9, cho thấy nhiều chuyển biến rõ nét.

Ở khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, 100% cơ quan triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành chung, thực hiện luân chuyển, xử lý, ký số văn bản; đồng thời xây dựng kế hoạch chuyển đổi số, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin.

5/5 đơn vị gồm Công an thành phố, Chi cục Hải quan khu vực XII, Kho bạc Nhà nước thành phố, Thuế thành phố và Bảo hiểm xã hội thành phố được xếp loại xuất sắc.

Tại khối sở, ban, ngành, các nền tảng dùng chung như quản lý văn bản và điều hành, một cửa điện tử, thư điện tử công vụ, chữ ký số được sử dụng thường xuyên. Trong 20 đơn vị được đánh giá, có 10 đơn vị đạt mức xuất sắc, 8 đơn vị đạt mức tốt và 2 đơn vị đạt mức trung bình khá.

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Đại biểu dự Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ở khối xã, phường, hoạt động chuyển đổi số được duy trì hiệu quả, tập trung vào hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và vận hành các nền tảng dùng chung. Có 22 đơn vị đạt xuất sắc, 28 đơn vị tốt, 9 đơn vị khá, 14 đơn vị trung bình khá và 19 đơn vị trung bình; một đơn vị không được công nhận kết quả do không cung cấp đầy đủ số liệu theo quy định.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định, chuyển đổi số chỉ thực sự hiệu quả khi mang đến hài lòng của người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu suất quản trị, điều hành của bộ máy. Để các năm tiếp theo, chuyển đổi số Đà Nẵng thực sự trở thành động lực dẫn dắt kinh tế số, đô thị thông minh, ông Bửu đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương xếp hạng chưa cao cần xây dựng kế hoạch khắc phục.

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Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sở KH-CN chủ trì, tham mưu điều chỉnh bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tiệm cận mô hình chính quyền số tinh gọn, thông minh, lấy chỉ số đo lường kinh tế số địa phương, đơn vị và hiệu quả phục vụ làm trọng tâm, phù hợp với điều kiện hiện tại của thành phố.

XUÂN QUỲNH

Từ khóa

Chuyển đổi số Đà Nẵng chữ ký số

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