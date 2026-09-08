Thẩm định Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng

Chiều 8-9, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Hội đồng thẩm định liên bộ, ngành họp thẩm định Đồ án Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì.

Tham dự có đại diện Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo; các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng cùng nhiều hội nghề nghiệp, chuyên gia phản biện.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp

Hồ sơ được chuẩn bị công phu, bài bản

Tại hội nghị, đại diện UBND TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 6-4-2026 của Thủ tướng về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, thành phố đã chỉ đạo lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, cơ quan chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc và cộng đồng dân cư, được Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng thông qua tại Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 26-8-2026.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến bằng văn bản của 9 bộ, 3 hội nghề nghiệp, 10 đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng và ý kiến của Đoàn công tác Bộ Xây dựng qua kiểm tra thực địa ngày 21 và 22-8-2026, UBND TP Đà Nẵng đã hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định.

Tại phiên thảo luận, Hội đồng thẩm định và các chuyên gia phản biện đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ, bảo đảm căn cứ pháp lý, tính khoa học, bám sát các chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Nhiều vấn đề lớn cần được làm rõ

Bên cạnh ghi nhận sự chuẩn bị bài bản, Hội đồng thẩm định và chuyên gia phản biện đã góp ý thẳng thắn, đa chiều về tính khả thi và định hướng dài hạn của đồ án.

Nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc kỹ quy mô nghiên cứu lấn biển và ngưỡng khống chế dân số; làm sâu sắc hơn vị thế văn hóa của Hội An, Mỹ Sơn, biến trục sông Cổ Cò - Thu Bồn - Trường Giang thành không gian mặt nước, sinh thái, văn hóa bản sắc, bổ sung công trình điểm nhấn, quảng trường có tầm vóc quốc tế.

Về hạ tầng kỹ thuật, cần chuẩn hóa quy chuẩn thoát lũ, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng bản đồ cảnh báo thiên tai, sạt lở, nước biển dâng để xác định vùng an toàn cho phát triển, cụ thể hóa mô hình "thành phố bọt biển". Với không gian ngầm và mô hình TOD, cần phân định khu vực cấm xây dựng ngầm, khu vực phát triển công cộng ngầm; nâng mạng lưới TOD từ nội vùng sang liên vùng, có chính sách giữ đất trước khi triển khai.

Về cấp nước, xử lý chất thải, cần tránh dàn trải mạng lưới trạm xử lý nước thải, liên kết cấp nước từ Hội An đến Tam Kỳ, chuyển dần nhà máy nước nhỏ thành trạm bơm tăng áp; khoanh vùng nghĩa trang hợp lý, tăng tỷ lệ hỏa táng văn minh.

Hội đồng thẩm định liên bộ, ngành họp thẩm định Đồ án Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075

Hội đồng cũng đề nghị làm rõ kinh tế biển đa tầng như không gian ngầm, mặt nước, kinh tế biển xanh, năng lượng tái tạo ngoài khơi (điện gió, hydro xanh), nuôi biển công nghệ cao, dự phòng quỹ đất hành lang cho công trình nguồn và lưới điện truyền tải.

Đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đề nghị phối hợp cập nhật hiện trạng quỹ đất an ninh - quốc phòng; bảo đảm an ninh mạng, bảo mật dữ liệu quốc gia khi triển khai Khu thương mại tự do, các trung tâm công nghệ cao; tham vấn về giới hạn vùng trời, luồng bay tầm thấp khi thí điểm taxi bay (eVTOL), drone giao hàng.

Phát biểu tiếp thu, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Xây dựng và các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của Hội đồng thẩm định; cho biết thành phố ghi nhận toàn bộ ý kiến, chỉ đạo Sở Xây dựng cùng đơn vị tư vấn khẩn trương lập báo cáo tiếp thu, giải trình, chuẩn hóa hồ sơ thuyết minh, bản vẽ và dự thảo quyết định phê duyệt. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại cuộc họp Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của UBND TP Đà Nẵng và chất lượng hồ sơ quy hoạch; đề nghị thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực thẩm định, sớm hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền.

NGUYÊN KHÔI - XUÂN QUỲNH