Đà Nẵng chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, hồ Đắk Mi 4 cắt giảm lũ

Chiều 12-9, trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và nguy cơ mưa lũ cuối năm, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ban hành công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó, không lơ là, chủ quan.

Vận hành cắt giảm lũ hồ chứa thủy điện Đắk Mi 4. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Chuẩn bị lực lượng, bảo đảm an toàn cho người dân

Công điện được ban hành trên cơ sở nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn về diễn biến thời tiết từ nay đến hết năm 2026, đồng thời thực hiện Công điện số 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12-9 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm về công tác phòng chống thiên tai tại đơn vị, địa phương; trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến, ứng phó “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ.

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Các đơn vị phải chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ”, nhất là tại khu vực ven biển, thấp trũng, có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; gia cố nhà cửa, hạ tầng, đê điều. Đồng thời, bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, không cho người dân, phương tiện đi lại, đánh bắt cá tại các khu vực nguy hiểm trên sông, suối, hạ du hồ chứa, vùng ngập, ngầm, tràn.

Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an thành phố chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến khu vực bị chia cắt, cô lập.

Sở NN-MT bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi; Sở Xây dựng kiểm tra hồ điều tiết, trạm bơm chống ngập, chỉ đạo vận hành an toàn đập, hồ chứa nước Nam Mỹ; Sở Công thương bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, nhất là các hồ nhỏ. Sở GD-ĐT cùng UBND các xã, phường chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học tùy diễn biến thực tế.

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Các đơn vị quản lý đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện phải trực ban 24/24 giờ, kiểm tra, quan trắc để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố; thường xuyên báo cáo lượng mưa, mực nước hồ, thông báo đến vùng hạ du và vận hành điều tiết đúng quy trình, bảo đảm an toàn hồ đập.

Hồ Đắk Mi 4 vận hành cắt giảm lũ cho hạ du

Lúc 11 giờ cùng ngày, Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Mi thông báo vận hành cắt giảm lũ hồ chứa thủy điện Đắk Mi 4 theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg và diễn biến thủy văn thực tế.

Tại thời điểm này, mực nước hồ ở mức 242,4m, lưu lượng nước về hồ 737m³/giây; lưu lượng qua nhà máy và qua tràn đều bằng 0.

Hồ bắt đầu chuyển chế độ vận hành từ 11 giờ ngày 12-9 nhằm cắt giảm lũ cho hạ du, bảo đảm an toàn công trình. Do mực nước hồ thấp hơn mực nước đón lũ thấp nhất là 251,5m, công ty chưa điều tiết nước qua tràn.

Tùy lưu lượng nước về và mực nước hồ, công ty sẽ thông báo tiếp về việc chuyển chế độ vận hành.

NGUYÊN KHÔI - XUÂN QUỲNH