Giá gửi ô tô tăng, người dân nội đô Hà Nội xoay sở tìm chỗ đỗ xe

Sau khi Hà Nội điều chỉnh giá dịch vụ giữ xe từ ngày 15-10, nhiều người dân khu vực nội đô phải cân nhắc về sự thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày, chấp nhận gửi xe xa hơn để tiết kiệm chi phí.

Anh Nguyễn Đức Tuấn (39 tuổi, phường Cửa Nam) cho biết, trước đây anh gửi xe ô tô gần nhà để thuận tiện đi lại. Tuy nhiên, khi giá gửi xe tăng, gia đình anh buộc phải tìm điểm gửi xe xa hơn nhằm giảm bớt chi phí.

“Gửi xe xa nhà giúp tiết kiệm được một khoản, nhưng mất thêm thời gian. Những ngày trời mưa, về muộn hoặc có việc đột xuất, việc lấy xe cũng bất tiện hơn. Nếu chọn chỗ gửi gần nhà thì chi phí lại cao, nên tôi phải cân nhắc giữa tiền bạc và sự thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày”, anh Tuấn chia sẻ.

Giá trông giữ xe mới của Hà Nội được điều chỉnh tăng từ ngày 15-10. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP cho thấy, nhu cầu gửi xe ô tô tại khu vực nội đô Hà Nội ngày càng lớn trong khi không gian dành cho giao thông tĩnh chưa đáp ứng đầy đủ.

Giá trông giữ ô tô ở nội đô TP Hà Nội tăng từ ngày 15-10, có nơi tăng hơn 2 lần. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Không chỉ các hộ dân, người làm việc tại khu vực trung tâm cũng chịu áp lực từ chi phí trông giữ ô tô. Chị Lan Hoa (27 tuổi, nhân viên một công ty trên đường Lý Thường Kiệt), cho biết, do khu vực quanh nơi làm việc ít chỗ đỗ xe, chị đã phải gửi ô tô cách công ty hơn 500m.

"Gửi xe xa bất tiện, nhất là những hôm trời mưa hoặc phải làm việc muộn. Nhưng nếu chuyển sang điểm gửi gần công ty hơn thì chi phí có thể tăng đáng kể. Tôi mong có thêm những bãi đỗ xe giá phù hợp hơn", chị Hoa nói.

Một điểm giữ xe máy. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo Quyết định số 5794/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, từ ngày 15-10, bảng giá dịch vụ trông giữ xe mới được áp dụng đối với các điểm sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Quyết định đã điều chỉnh giá trông giữ xe tăng đáng kể tại nhiều khu vực ở Hà Nội, thậm chí có nơi có giá trông giữ ô tô, xe máy và xe đạp tăng hơn 2 lần. UBND TP Hà Nội lý giải, việc điều chỉnh giá này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố và góp phần điều tiết nhu cầu giao thông. Ngoài ra, bảng giá mới chỉ áp dụng đối với các điểm trông giữ xe thuộc phạm vi quy định, không mặc nhiên áp dụng cho tất cả bãi giữ xe tư nhân, chung cư hay trung tâm thương mại.

Giá trông giữ xe điều chỉnh tăng: - Tại khu vực đô thị lõi, gồm các tuyến phố: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ: Giá trông giữ ô tô đến 9 chỗ theo lượt 60 phút từ 30.000 đồng tăng lên 50.000 đồng; vé tháng hợp đồng ngày từ 3 triệu đồng tăng lên 4,8 triệu đồng, hợp đồng ngày đêm từ 4 triệu đồng tăng lên 6 triệu đồng. - Tại các tuyến đường còn lại trong Vành đai 1, giá đỗ ô tô theo lượt từ 25.000 đồng tăng lên 45.000 đồng/60 phút. Khu vực từ Vành đai 1 đến Vành đai 2 tăng từ 20.000 đồng lên 35.000 đồng/lượt; từ Vành đai 2 đến Vành đai 3 tăng từ 15.000 đồng lên 25.000 đồng/lượt. - Tại khu vực từ Vành đai 3 đến Vành đai 4 và các khu vực còn lại, giá gửi ô tô hợp đồng ngày đêm tăng từ 900.000 đồng lên 2 triệu đồng/tháng, tăng 2,2 lần. Giá gửi ban đêm từ 500.000 đồng tăng lên 1 triệu đồng/tháng. - Giá trông giữ xe đạp, xe máy cũng tăng tại các khu vực. Vé theo lượt ban ngày tăng từ 5.000 đồng lên 10.000 đồng; ban đêm từ 8.000 đồng lên 15.000 đồng; cả ngày và đêm từ 12.000 đồng lên 25.000 đồng/lượt. Vé tháng xe đạp, xe máy tại khu vực đô thị lõi tăng từ 120.000 đồng lên 250.000 đồng; các khu vực còn lại tăng lên 200.000 đồng/tháng... (Trích Quyết định số 5794/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội)

TIẾN CƯỜNG