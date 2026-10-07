Houthi tấn công sân bay Aden bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái

Ngày 7-10, Hãng thông tấn Saba của Chính phủ Yemen đưa tin lực lượng Houthi đã tấn công sân bay tại thành phố Aden bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái.

Lực lượng Houthi tại thủ đô Sanaa, Yemen. Ảnh: THX

Sân bay Aden là cửa ngõ quốc tế chính phục vụ nhiều khu vực ngoài tầm kiểm soát của Houthi tại Yemen. Chưa có báo cáo về thương vong trong vụ tấn công này.

Trước đó, ngày 6-10, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết đã đánh chặn, phá hủy một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng nhằm vào thành phố Khamis Mushait, Tây Nam Saudi Arabia.

Trong bối cảnh giao tranh gia tăng dọc bờ Biển Đỏ, lực lượng Houthi cảnh báo sẽ tăng cường tấn công các sân bay, cảng biển và cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia, đồng thời đáp trả bất kỳ nước nào tham gia cuộc xung đột tại Yemen.

Ngày 5-10, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan tuyên bố sẽ cung cấp lực lượng, năng lực quân sự và bảo đảm khả năng triển khai nhanh tại Saudi Arabia theo các cam kết trong Hiệp định Phòng thủ chung Mecca.

Cùng ngày, lực lượng Chính phủ Yemen, được Saudi Arabia hậu thuẫn, tiến hành chiến dịch quy mô lớn nhằm vào các vị trí của Houthi quanh eo biển Bab el-Mandeb.

MINH CHÂU