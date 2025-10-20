Houthi bắt giữ 20 nhân viên Liên hợp quốc tại Yemen

Thế giới

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 19-10 xác nhận lực lượng Houthi đang giam giữ 20 nhân viên của tổ chức này sau khi nhóm vũ trang xông vào tòa nhà của LHQ tại thủ đô Sanaa, Yemen.

Nhân viên LHQ ở Yemen. Ảnh: ARABNEWS

Theo ông Jean Alam, người phát ngôn của cơ quan LHQ tại Yemen, số nhân viên bị bắt gồm 5 người Yemen và 15 người nước ngoài, hiện vẫn đang bị giữ bên trong trụ sở. Ông Alam nói: “Chúng tôi đã liên hệ với lực lượng đang kiểm soát Sanaa, các quốc gia thành viên và Chính phủ Yemen nhằm tìm giải pháp khẩn cấp, chấm dứt việc giam giữ tùy tiện và khôi phục toàn quyền kiểm soát các cơ sở của LHQ”.

Theo Reuters, một quan chức LHQ cho biết trong số những người bị bắt có ông Peter Hawkins, Trưởng đại diện Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF) tại Yemen. Hai nguồn tin an ninh của Houthi cũng xác nhận thông tin này.

Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ, trong tuyên bố cùng ngày, kêu gọi “chấm dứt ngay việc bắt giữ trái phép" các nhân viên LHQ và nhấn mạnh LHQ đang “theo dõi chặt chẽ tình hình”.

KHÁNH MINH

