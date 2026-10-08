Huế: Mở đợt cao điểm 60 ngày, đêm tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, làm sạch địa bàn

Sáng 8-10, Công an TP Huế ra quân mở đợt cao điểm 60 ngày, đêm “Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn” kéo dài đến 8-12; đồng thời ra mắt Tổ 785 - lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế chỉ đạo tại lễ ra quân mở đợt cao điểm 60 ngày, đêm “Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn”

Tại buổi ra quân, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an TP Huế yêu cầu các đơn vị xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, địa bàn, đối tượng và trách nhiệm được giao; triển khai đợt cao điểm với tinh thần chủ động, quyết liệt, bám sát cơ sở, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Tập trung rà soát, nhận diện những địa bàn, lĩnh vực, đối tượng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp để chủ động phòng ngừa, xử lý, không để phát sinh điểm nóng, bị động, bất ngờ.

Công an TP Huế ra quân đợt cao điểm 60 ngày, đêm “Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn”

Giám đốc Công an TP Huế nhấn mạnh phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thực hiện nhiệm vụ đến cùng. Kết quả đợt cao điểm phải gắn với chỉ tiêu công tác năm 2026, tạo chuyển biến thực chất về ANTT, góp phần làm sạch địa bàn, kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật, xây dựng môi trường an toàn, ổn định phục vụ Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

“Đây là đợt cao điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tạo chuyển biến rõ nét về an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2026 và chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027”, Đại tá Nguyễn Đình Dương nhấn mạnh.

Đồng chí Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Công an TP Huế đạt được trong công tác bảo đảm ANTT thời gian qua. Đồng chí đề nghị Công an TP Huế tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương, huy động sức mạnh hệ thống trong đợt cao điểm; tập trung rà soát, xác định rõ các địa bàn, đối tượng và những vấn đề nổi lên để chủ động có giải pháp phòng ngừa, xử lý phù hợp, hiệu quả.

Công an TP Huế ra quân mở đợt cao điểm 60 ngày, đêm “Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn”

Tổ 785 là lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.

VĂN THẮNG