Chuông vàng Vọng cổ năm 2026: Tiếp nối mạch nguồn, tôn vinh nghệ thuật dân tộc

Cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ năm 2026 có hơn 200 thí sinh tham gia. Sau các vòng thi Thử giọng, Sơ tuyển, ban tổ chức đã chọn ra 32 thí sinh vào vòng Tuyển chọn.

Bồi đắp thế hệ nghệ sĩ tài năng và nhân cách

Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) đã ghi hình 32 thí sinh thi tài ở vòng Tuyển chọn với 4 số, được thiết kế và dàn dựng theo các chủ đề: Hào khí non sông, Vang bóng tiền nhân, Một tấm lòng son, Vẹn một chữ tình. Những số ghi hình này sẽ được phát vào các ngày chủ nhật trong tháng 8-2026.

Năm nay, cuộc thi có nhiều thay đổi và nhận được các phản hồi tích cực. Đầu tiên là với mỗi phần thi, ngoài thể hiện tài năng ở năng lực ca diễn, thí sinh còn trình bày trước ban giám khảo những cảm xúc, cảm nhận cá nhân với nhân vật, câu chuyện vừa diễn, nêu thông điệp của trích đoạn mà diễn viên muốn gửi đến khán giả. Điều này đòi hỏi người diễn có sự tìm hiểu kỹ về bối cảnh lịch sử, nhân vật, nội dung vở diễn… từ đó có thể hiểu rõ, hiểu đúng, cảm nhận sâu sắc về nhân vật mà mình chọn thể hiện.

Thí sinh Huỳnh Kim Tho (An Giang) và Huỳnh Văn Tánh (Tây Ninh) thi diễn vòng Tuyển chọn với trích đoạn Tơ sầu vương ngôi báu. Ảnh: THÚY BÌNH

Chuông vàng Vọng cổ năm 2026 cũng đánh dấu lần đầu thực hiện kết nối với cuộc thi đờn ca tài tử Bông lúa vàng (trước đây do Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM - VOH tổ chức, từ năm 2026 sẽ do HTV tổ chức). Theo đó, 3 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Bông lúa vàng năm 2025 sẽ được đặc cách tham gia vòng Tuyển chọn, mở ra cơ hội để những gương mặt nổi bật của nghệ thuật đờn ca tài tử tiếp tục được thử sức trên sân khấu cải lương.

Tại cuộc thi năm nay, ban tổ chức còn tạo điều kiện cho thí sinh tham gia 6 chuyến đi thực tế đến Hội sở Saigonbank, Trung đoàn Gia Định, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, thăm các nghệ sĩ lão thành, nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn… Những hoạt động trên hướng đến giúp thí sinh mở rộng vốn sống, nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia vì cộng đồng. Đây cũng là định hướng chính của cuộc thi với mong muốn bồi đắp nên một thế hệ nghệ sĩ vừa có tài năng, nhân cách, vừa có trách nhiệm với cộng đồng.

Nơi truyền lửa đam mê

Đây là năm thứ 2 NSƯT Võ Minh Lâm được mời vào làm Ban Giám khảo vòng Tuyển chọn, và là huấn luyện viên vòng Chung kết xếp hạng của cuộc thi. Sự tham gia của một thí sinh từng đăng quang Chuông vàng năm đầu tiên (2006) luôn tạo nên một cảm xúc đặc biệt cho các thí sinh mới. NSƯT Võ Minh Lâm chia sẻ: “Trao đổi với thí sinh, tôi luôn nhấn mạnh việc các bạn nên trui rèn giọng ca phong phú, tạo dựng chất riêng đặc biệt. Bởi từ kinh nghiệm của mình, tôi biết khi bước ra khỏi cuộc thi, chính màu sắc riêng sẽ giúp các bạn tạo dựng được chỗ đứng trên con đường nghệ thuật, không bị lẫn với bất kỳ ai”.

Bên cạnh những nghệ sĩ trẻ, cuộc thi còn có sự tham gia hỗ trợ của đội ngũ nghệ sĩ đa dạng, từ những người đã từng gắn bó, trưởng thành từ cuộc thi như NSND Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Ngọc Đợi đến những nghệ sĩ cải lương tên tuổi, được khán giả yêu mến: NSND Phượng Loan, NSND Trọng Phúc, NSND Hữu Quốc, NSND Quế Trân, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Kim Phương, nhạc sĩ Kiều Tấn… tất cả đảm bảo chất lượng chuyên môn cao, đem đến những hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho các thí sinh.

“Cuộc thi dĩ nhiên sẽ có cạnh tranh, ganh đua nhưng các bạn cũng không nên quá đặt nặng thành tích, bởi Chuông vàng Vọng cổ chỉ là một bến nhỏ trên hành trình nghệ thuật. Dù đoạt giải cao hay thấp, quan trọng vẫn là các bạn học được gì từ cuộc thi, đó mới là điều quý giá nhất giúp các bạn có thể đi xa hơn trên con đường mình theo đuổi”, NSND Phượng Loan chia sẻ với thí sinh trong những ngày đầu tham gia cuộc thi.

Từ cuộc thi đầu tiên năm 2006, đến nay, sau hơn 20 năm, Chuông vàng Vọng cổ đã trở thành một biểu tượng trong lòng các thế hệ nghệ sĩ, khán giả. Mỗi mùa giải, cuộc thi đều mang đến những gương mặt mới, nhiều giọng ca hay và không ít câu chuyện truyền cảm hứng về tình yêu dành cho nghệ thuật cải lương.

NSND Minh Vương chia sẻ: “Tôi luôn theo dõi và ủng hộ cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ từ những năm đầu tổ chức. Theo tôi, cuộc thi có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương truyền thống suốt hơn 20 năm qua. Một mặt, cuộc thi giúp tìm kiếm, phát huy tài năng các giọng ca trẻ, giúp các em định hình hướng đi trong tương lai, trở thành lực lượng nghệ sĩ kế thừa nhiệt huyết, giỏi nghề. Mặt khác, cuộc thi đã mang đến những màn biểu diễn hay, hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu thưởng thức của khán giả thành phố và nhiều tỉnh thành khác”.

THÚY BÌNH