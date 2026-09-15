Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21-2026: Làm mới sân khấu, tiếp sức người trẻ

Cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21-2026 (do Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM - HTV tổ chức) với chủ đề “Nghe hồn sông núi” đang tiến tới những đêm thi cuối cùng. Những cải tiến trong huấn luyện, dàn dựng và nhận xét chuyên môn đã mang đến cuộc thi những nét mới, phát huy khả năng diễn xuất, cá tính sáng tạo của thí sinh, góp phần lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống.

Lan tỏa tình yêu quê hương

Một trong những điểm mới của cuộc thi năm nay là thay vì tập trung vào màn thi diễn của thí sinh như mọi năm, mỗi phần thi được xây dựng như một tiết mục sân khấu tương đối hoàn chỉnh, có câu chuyện kết nối thành liên ca cảnh.

Thí sinh có đất thể hiện bài ca cổ đúng nhịp, quảng bá về vùng đất, con người, văn hóa du lịch của địa phương mình đang sinh sống, góp phần lan tỏa văn hóa vùng miền đến công chúng. Sự thay đổi này đã được khán giả ủng hộ nồng nhiệt, mang đến tính thưởng thức cao.

Trên nền thay đổi đó, các nghệ sĩ đã có những màn thể hiện ấn tượng. Nhóm do NSƯT Võ Minh Lâm huấn luyện có thí sinh Võ Thị Bé với màn diễn Bình minh đất Mũi; Trần Trí Khang với Khánh Hòa miền thương nhớ.

Nhóm của NSƯT Ngọc Đợi có Trần Văn Khiêm với Thương hoài hai tiếng An Giang và Nguyễn Thị Mỹ Duyên cùng Thương thì về đây. Trong khi NSND Hồ Ngọc Trinh cho thấy sự chắc tay khi dàn dựng cho các thí sinh Huỳnh Văn Tánh, Huỳnh Kim Thơ và Nguyễn Phú Yên thể hiện xuất sắc các tác phẩm: Tây Ninh núi hẹn sông chờ, Quê của đôi ta, Thương lắm Cà Mau.

Việc mời những Chuông vàng, Chuông bạc các mùa thi trước như Bùi Trung Đẳng, Lê Văn Gàn, Huyền Trang, Minh Trường, Như Ý, Đỗ Ngọc Huyền, Mỹ Nhung trợ diễn cũng tạo nên sự tiếp nối đẹp giữa các thế hệ, biến tinh thần truyền nghề thành hành động cụ thể trên sân khấu.

Nghệ sĩ Minh Trường, Chuông vàng vọng cổ năm 2012, chia sẻ: “Khi phụ diễn với các bạn, tôi như thấy lại chính mình năm ấy, lo âu, hồi hộp, căng thẳng… Tôi đã dùng kinh nghiệm của mình để chia sẻ với các bạn, giúp các bạn giữ bình tĩnh, thể hiện được cảm xúc cho bài thi. Năm nay, đề tài các bài thi rất độc đáo khi để thí sinh biểu diễn những bài ca cổ viết về địa phương mình. Điều này vừa mang đến những cảm xúc riêng, vừa là cơ hội để họ lan tỏa giá trị nhân văn về văn hóa, con người, địa danh vùng đất mà họ đã gắn bó".

Thí sinh Huỳnh Văn Tánh (bìa phải) song ca với nghệ sĩ Đỗ Ngọc Huyền (Chuông bạc vọng cổ 2021) bài ca cổ Tây Ninh núi hẹn sông chờ. Ảnh: Thanh Hiệp

Sức trẻ trưởng thành trong vai trò truyền nghề

Những năm gần đây, cuộc thi Chuông vàng vọng cổ thể hiện sự mạnh dạn khi mời các nghệ sĩ trẻ tham gia ban giám khảo. Mùa thi năm nay, sức trẻ ấy đã thể hiện độ chín nghề nghiệp. NSND Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Võ Minh Lâm và NSƯT Ngọc Đợi đã tạo dấu ấn với tư cách người tổ chức sáng tạo và truyền nghề. Đứng phía sau, họ đã giúp các thí sinh thể hiện được các phẩm chất riêng của mỗi người thay vì áp dụng một khuôn mẫu chung.

Có thể thấy rõ điều đó qua hỗ trợ của nghệ sĩ cho mỗi nhóm thí sinh. NSƯT Võ Minh Lâm mang đến tinh thần tìm tòi và tiết tấu hiện đại; NSƯT Ngọc Đợi chú trọng khai thác chiều sâu tình cảm, cách nhả chữ; NSND Hồ Ngọc Trinh phát huy kinh nghiệm sân khấu, giúp thí sinh nghe đúng dây, nhận rõ sở trường âm vực. Sức trẻ của họ giờ đây không chỉ là năng lượng biểu diễn mà còn ở bản lĩnh dẫn dắt, sự kiên nhẫn và ý thức nâng đỡ lớp kế thừa.

Đây cũng được xem là thành công nhất của Chuông vàng vọng cổ khi gắn kết giữa các thế hệ nghệ sĩ. Khi các nghệ sĩ trưởng thành dùng kinh nghiệm để mở đường cho người trẻ, cuộc thi đã vượt qua việc tìm kiếm những giọng ca hay, diễn giỏi mà hướng đến bồi đắp lớp nghệ sĩ có giọng ca hay, khả năng diễn và tư duy sân khấu toàn diện. Từ đó, góp phần xây dựng một môi trường nghề nghiệp chuyên nghiệp, đặt nền tảng vững chắc cho các nghệ sĩ trẻ phát triển trên con đường nghệ thuật.

Sau 21 mùa tổ chức, cuộc thi Chuông vàng vọng cổ do HTV tổ chức đã tạo ra một sân khấu để người trẻ được hát, được diễn, được thử sức và được nghệ sĩ giàu kinh nghiệm dìu dắt. Ở đó, tình yêu với cải lương không bị đóng khung trong hoài niệm mà chuyển hóa thành năng lượng sáng tạo, phát triển cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tối 13-9, vòng chung kết 2 cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21-2026 với chủ đề “Nghe hồn sông núi” diễn ra tại Nhà hát Truyền hình HTV (phường Sài Gòn, TPHCM). Kết thúc đêm thi, ban tổ chức công bố 5 thí sinh bước tiếp vào vòng chung kết 3, gồm: Võ Thị Bé, Huỳnh Kim Thơ, Huỳnh Văn Tánh, Nguyễn Thị Mỹ Duyên và Trần Văn Khiêm. Đêm chung kết xếp hạng dự kiến diễn ra ngày 27-9 tới.

THANH HIỆP