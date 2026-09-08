Mỹ sẽ rút các hệ thống phòng thủ và binh sĩ khỏi Iraq

Hãng tin Rudaw (Iraq) đưa tin Mỹ sẽ rút các hệ thống phòng thủ và binh sĩ còn lại khỏi Iraq vào cuối tháng 9 theo thỏa thuận với chính phủ nước này.

Một đội tuần tra đi qua điểm kiểm soát tại căn cứ không quân Ain Al-Asad, Iraq. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Ông Qasim al-Araji, Cố vấn an ninh của Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi, xác nhận việc rút quân bao gồm tất cả các hệ thống phòng thủ và quá trình này đã bắt đầu từng bước. Theo người phát ngôn của Chính phủ Iraq Haider al-Aboudi, Baghdad kiên quyết kết thúc sứ mệnh quân sự nước ngoài tại nước này.

Trước đó, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tuyên bố ngày 1-10-2026 sẽ đánh dấu một chương mới trong lịch sử nhà nước Iraq, khi nước này giành được chủ quyền hoàn toàn, không còn sự hiện diện của quân đội nước ngoài. Theo ông Ali al-Zaidi, sứ mệnh quân sự của liên minh quốc tế sẽ kết thúc vào ngày 30-9-2026.

Các hoạt động hợp tác trong tương lai của Iraq với các quốc gia thành viên của liên minh quốc tế sẽ tập trung vào an ninh, kinh tế và huấn luyện chuyên ngành trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Liên minh quốc tế được thành lập lần đầu tiên năm 2014 để chống lại sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Sau khi Iraq tuyên bố đánh bại IS vào năm 2017, các lực lượng liên minh quốc tế tiếp tục hỗ trợ và cung cấp dịch vụ huấn luyện theo yêu cầu của Baghdad.

MINH CHÂU