Thế giới

Mỹ sẽ rút các hệ thống phòng thủ và binh sĩ khỏi Iraq

SGGPO

Hãng tin Rudaw (Iraq) đưa tin Mỹ sẽ rút các hệ thống phòng thủ và binh sĩ còn lại khỏi Iraq vào cuối tháng 9 theo thỏa thuận với chính phủ nước này.

Iraq.jpg
Một đội tuần tra đi qua điểm kiểm soát tại căn cứ không quân Ain Al-Asad, Iraq. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Ông Qasim al-Araji, Cố vấn an ninh của Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi, xác nhận việc rút quân bao gồm tất cả các hệ thống phòng thủ và quá trình này đã bắt đầu từng bước. Theo người phát ngôn của Chính phủ Iraq Haider al-Aboudi, Baghdad kiên quyết kết thúc sứ mệnh quân sự nước ngoài tại nước này.

Trước đó, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tuyên bố ngày 1-10-2026 sẽ đánh dấu một chương mới trong lịch sử nhà nước Iraq, khi nước này giành được chủ quyền hoàn toàn, không còn sự hiện diện của quân đội nước ngoài. Theo ông Ali al-Zaidi, sứ mệnh quân sự của liên minh quốc tế sẽ kết thúc vào ngày 30-9-2026.

Các hoạt động hợp tác trong tương lai của Iraq với các quốc gia thành viên của liên minh quốc tế sẽ tập trung vào an ninh, kinh tế và huấn luyện chuyên ngành trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Liên minh quốc tế được thành lập lần đầu tiên năm 2014 để chống lại sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Sau khi Iraq tuyên bố đánh bại IS vào năm 2017, các lực lượng liên minh quốc tế tiếp tục hỗ trợ và cung cấp dịch vụ huấn luyện theo yêu cầu của Baghdad.

Tin liên quan
MINH CHÂU

Từ khóa

Mỹ Rút Hệ thống phòng thủ Iraq Chủ quyền IS Thủ tướng Ali al-Zaidi

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn