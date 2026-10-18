vivo X500 Series với khả năng quay chụp sân khấu chuyên nghiệp

vivo vừa chính thức khởi động hoạt động trải nghiệm sớm dòng flagship vivo X500 Series trong khuôn khổ Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", đồng thời công bố chương trình đặt hàng trước tại hệ thống Thế Giới Di Động.

vivo X500 Series được định vị là “The Concert Fancam Phone”

Định vị là “The Concert Fancam Phone” cùng thông điệp “Điện ảnh chuẩn ZEISS, vươn tầm kiến tạo”, bộ đôi vivo X500 và X500 Pro Max mang đến bước đột phá mạnh mẽ về khả năng quay chụp sân khấu chuyên nghiệp.

Ảnh chụp bằng vivo X500 Series tại Concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 Dòng vivo X500 Series được thiết kế nhằm giải quyết triệt để những thách thức phức tạp khi quay chụp trong không gian concert – nơi ánh sáng liên tục thay đổi, nghệ sĩ di chuyển nhanh và khoảng cách từ khán đài đến sân khấu tương đối xa.

Trong đó, phiên bản cao cấp vivo X500 Pro Max gây chú ý khi kết hợp giữa Camera Tele ZEISS APO 200MP và hệ thống Chống Rung Chuyên Nghiệp CIPA 7.0, hỗ trợ ghi lại biểu cảm cùng động tác của nghệ sĩ sắc nét và ổn định ngay cả ở mức zoom cao. Khi gắn thêm ống kính tăng cường tiêu cự vivo ZEISS Gen 2 Ultra, máy hỗ trợ mở rộng tiêu cự tương đương 400mm, giúp người dùng dễ dàng bắt trọn các góc máy cận cảnh từ xa mà không cần thay đổi vị trí ngồi.

vivo X500 Series được định vị là “The Concert Fancam Phone”

Về camera chính, X500 Pro Max sở hữu camera chính ZEISS với công nghệ TrueDynamic, sử dụng cảm biến vivo x Sony LYTIA L910 với dải tương phản động lên đến 17 EV. Nâng cấp này giúp máy giữ lại trọn vẹn chi tiết ở cả vùng sáng mạnh (như đèn rọi trực tiếp) lẫn vùng tối của phông nền. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn vivo X500 trang bị Camera ZEISS nhạy sáng vượt trội chuẩn Pro đi kèm cảm biến vivo x Sony LYTIA 828, mang đến thêm một lựa chọn tối ưu cho nhu cầu ghi hình sân khấu.

Bên cạnh phần cứng vượt trội, vivo X500 Series được tích hợp bộ công cụ phần mềm chuyên sâu dành cho người đi xem concert. Tính năng khóa theo dõi chủ thể kết hợp cùng video sân khấu theo dõi lấy nét tự động vượt trội cho phép camera nhận diện và bám nét liên tục vào nghệ sĩ ngay cả khi họ thay đổi đội hình hoặc di chuyển trên sân khấu.

Ảnh chụp bằng vivo X500 Series tại Concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026

Tính năng Video Fancam tự động căn chỉnh khung hình hỗ trợ tự động điều chỉnh bố cục theo hướng di chuyển của chủ thể. Đặc biệt, trong Chế độ sân khấu 3.0, người dùng có thể linh hoạt chọn 3 kiểu bố cục khung hình bao gồm: toàn thân (ghi lại vũ đạo), nửa người (theo sát phần trình diễn) và cận cảnh (bắt trọn biểu cảm). Kết hợp với tính năng chụp nhanh sân khấu siêu Tele và Video màu sắc điện ảnh 4K, người dùng dễ dàng sáng tạo những đoạn fancam cá nhân mang chất lượng điện ảnh rực rỡ.

Cùng với hoạt động trải nghiệm thực tế tại concert, vivo chính thức khởi động chương trình đặt hàng trước cho dòng flagship mới trên toàn quốc từ ngày 20-10 đến 7-11-2026 tại hệ thống Thế Giới Di Động (TGDĐ). Tổng giá trị gói ưu đãi lên đến 18.000.000 đồng, bao gồm trực tiếp giảm ưu đãi đến 7.000.000 đồng, trả chậm 0% lãi suất (trả trước 0 đồng)… và 60 bộ quà tặng giới hạn dành cho khách hàng đặt trước.

BÌNH LÂM