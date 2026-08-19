Khách Myanmar chuộng biển, nghỉ dưỡng và món cay miền Trung

Nhiều doanh nghiệp lữ hành Myanmar đánh giá cao sức hấp dẫn của các điểm đến miền Trung, đồng thời đề xuất xây dựng thêm các tour phù hợp với thị hiếu du khách nước này.

Đoàn khảo sát tại điểm đến Đà Nẵng

Từ ngày 15 đến 19-8, Công ty Visit Indochina, Liên Minh Hiệp Hội Lữ Hành Myanmar, Sở Du lịch TP Huế và Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức đoàn famtrip gồm 60 doanh nghiệp lữ hành lớn của Myanmar khảo sát, trải nghiệm các sản phẩm du lịch tại Đà Nẵng và Huế.

Trong 5 ngày, đoàn khảo sát các điểm tham quan, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch tại Huế và Đà Nẵng. Chương trình nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng và các điểm đến miền Trung, đồng thời giới thiệu chính sách du lịch MICE và các sản phẩm mới đến đối tác Myanmar.

Tham gia đoàn, ông San Win, Giám đốc San Toe Kyaw Company Limited, cho biết ông ấn tượng với các điểm đến cũng như sự nhiệt tình, chuyên nghiệp của đội ngũ hướng dẫn viên. Ông cũng rất muốn trở lại Việt Nam, đặc biệt là Đà Nẵng khi có cơ hội.

Đoàn khảo sát điểm đến Huế

Theo bà May Thet Lin, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Myanmar, du khách Myanmar có xu hướng yêu thích du lịch biển, nghỉ dưỡng và các món ăn có vị cay. Vì vậy, các doanh nghiệp nên thiết kế lịch trình phù hợp, dành thêm thời gian để du khách nghỉ ngơi và tận hưởng điểm đến.

Ban Tổ chức tặng quà lưu niệm cho các đối tác trong chuyến famtrip

Theo ông Nguyễn Sơn Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Visit Indochina, việc đưa các doanh nghiệp Myanmar trực tiếp trải nghiệm giúp đối tác có cái nhìn thực tế về điểm đến, dịch vụ và sản phẩm du lịch. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với ngành du lịch Đà Nẵng tổ chức roadshow, các sự kiện quảng bá tại Myanmar.

Bà Mai Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, cho biết Myanmar là thị trường tiềm năng nhờ khoảng cách địa lý gần, du khách không phải xin visa và có đường bay trực tiếp. Hiện đường bay Yangon - Đà Nẵng khai thác 2 chuyến/tuần; từ tháng 9-2026 dự kiến tăng lên 4 chuyến/tuần, tạo thuận lợi cho việc trao đổi khách giữa hai bên.

XUÂN QUỲNH