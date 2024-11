Famtrip điểm đến mới của du lịch Quảng Nam – Đà Nẵng

Ngày 1 và 2-11, đoàn famtrip gồm đại diện các đơn vị du lịch, báo chí đã có chuyến khảo sát các sản phẩm du lịch tại TP Hội An (Quảng Nam).

Đoàn famtrip khảo sát dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng Wafaifo

Chương trình do Công ty Cổ phần Việt Đà - Vietdatravel phối hợp với Ban quản lý khu nghỉ dưỡng Wafaifo Resort Hoi An tổ chức, nhằm xây dựng các sản phẩm tour dành cho khách có khả năng chi tiêu, trải nghiệm ở những resort sang trọng tại Đà Nẵng và Hội An.

Theo đó, các thành viên của đoàn tìm hiểu các sản phẩm du lịch như trải nghiệm dịch vụ xe điện của công ty HoianGo, tham quan nhà cổ Thái Phiên, làng mộc Kim Bồng, xưởng chế biến gỗ, trải nghiệm tour rừng dừa bảy mẫu của công ty Mr. Tài Coconut Tour,…

Khảo sát tại điểm bảo tồn nghề mộc đóng thuyền Kim Bồng

Đặc biệt, đoàn đã khảo sát các tuyến điểm và khu nghỉ dưỡng đẹp dọc theo con đường ven Biển Đà Nẵng - Quảng Nam và cảm nhận một trong những sản phẩm tour cao cấp.

Đoàn khảo sát cũng tham gia trải nghiệm các dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng Wafaifo đẳng cấp 5 sao mới khai trương tại Hội An.

PHẠM NGA