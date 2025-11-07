Đà Nẵng đón đoàn famtrip Đài Loan, mở rộng kết nối thị trường quốc tế

Ngày 7-11, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp với Hãng hàng không Vietjet Air và Tập đoàn Sun Group đón đoàn famtrip Đài Loan (Trung Quốc) đến khảo sát sản phẩm, dịch vụ du lịch tại Đà Nẵng.

Đoàn tham quan, trải nghiệm Sun World Bà Nà Hills

Theo đó, đoàn gồm 21 đại diện các công ty lữ hành Đài Loan.

Trong 6 ngày (từ ngày 2 đến ngày 7-11), đoàn tham quan nhiều điểm đến nổi tiếng như Sun World Bà Nà Hills, Bảo tàng Đà Nẵng, danh thắng Ngũ Hành Sơn; trải nghiệm dịch vụ nghỉ dưỡng tại Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa, Trình Café; thưởng thức nghệ thuật với các chương trình “Charming Show” và “After Glow”.

Đoàn khảo sát hệ thống cơ sở lưu trú cao cấp tại TP Đà Nẵng

Đoàn cũng khảo sát hệ thống cơ sở lưu trú cao cấp như Wyndham Danang Golden Bay, Mercure French Village, Novotel Danang Premier Han River, Shilla Monogram Danang, Crowne Plaza Đà Nẵng, đồng thời thưởng thức ẩm thực tại Ngon Thị Hoa, All Seasons Buffet, DLG Hotel Danang và trải nghiệm không khí du lịch Đà Nẵng về đêm.

Theo Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng, địa phương đang sở hữu lợi thế lớn về tài nguyên du lịch sau khi mở rộng địa giới, với gần 217km đường bờ biển, các Di sản Văn hóa Thế giới như Phố cổ Hội An, Mỹ Sơn, Ma nhai Ngũ Hành Sơn và Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm.

Thành phố còn có nhiều danh thắng tự nhiên, làng nghề truyền thống, di tích lâu đời, hệ thống du lịch hiện đại với hơn 2.311 cơ sở lưu trú, trong đó gần 150 khách sạn 4–5 sao quốc tế; các sân golf đẳng cấp, mạng lưới đường bay thuận tiện, ẩm thực phong phú và các sản phẩm giải trí – mua sắm đa dạng.

Đây là nền tảng giúp Đà Nẵng phát triển các sản phẩm mới, phù hợp thị hiếu du khách, đặc biệt là nhóm du khách Đài Loan.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng ước phục vụ hơn 15,4 triệu lượt khách lưu trú, tăng trên 20% so với cùng kỳ 2024; trong đó khách quốc tế đạt hơn 6,3 triệu lượt, tăng trên 25%.

Chương trình famtrip lần này được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến các doanh nghiệp lữ hành và du khách Đài Loan

Thị trường Đài Loan hiện đứng thứ hai về lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng, chiếm 7,45%.

Thành phố đang có 2 đường bay thường kỳ kết nối Đài Bắc và Cao Hùng với tần suất 29 chuyến/tuần; cùng 2–3 chuyến charter/tuần từ Đài Bắc và Đài Trung.

