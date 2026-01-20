Lập quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát diện tích gần 35.000ha

Quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với bảo tồn, phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa và bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, trong đó có khu vực Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.

Ngày 20-1, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát đến năm 2050, nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển khu kinh tế cửa khẩu phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng Đông Nam bộ và quy hoạch tỉnh Tây Ninh.

Trong đó, nội dung quy hoạch tập trung đánh giá đầy đủ điều kiện tự nhiên, hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội, dân cư, sử dụng đất, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, môi trường khu vực.

Theo tờ trình, Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát được quy hoạch trên diện tích khoảng 34.890ha, thuộc một phần địa giới hành chính các xã Tân Lập và Tân Biên. Khu vực quy hoạch có phía Bắc và phía Tây giáp Campuchia; phía Đông giáp xã Tân Đông và phần còn lại của xã Tân Lập; phía Nam giáp các xã Phước Vinh, Thạnh Bình và phần còn lại của xã Tân Biên.

Theo định hướng, Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát có tính chất là khu kinh tế cửa khẩu tổng hợp, phát triển các chức năng công nghiệp - đô thị - thương mại - dịch vụ - du lịch và nông, lâm nghiệp; đồng thời là đầu mối giao thương quốc tế quan trọng giữa Việt Nam và Campuchia. Khu vực này cũng giữ vai trò bảo tồn di tích lịch sử quốc gia đặc biệt và hệ sinh thái rừng, phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và du lịch sinh thái.

Dự báo dân số Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát đến năm 2035 khoảng 24.000-27.000 người và đến năm 2050 khoảng 35.000-45.000 người.

QUANG VINH