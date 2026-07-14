Kiến nghị cho phép hoạt động liên vận quốc tế tại cặp cửa khẩu Tân Nam - Meun Chey

Ngày 14-7, tại tỉnh Tây Ninh, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Giao thông công chính Campuchia tổ chức Hội nghị song phương trao đổi về việc áp dụng thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia tại cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey.

Cửa khẩu quốc tế Tân Nam được khánh thành vào cuối năm 2025

Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, đến nay cửa khẩu quốc tế Tân Nam vẫn chưa được bổ sung vào danh mục các cặp cửa khẩu được phép thực hiện vận tải liên vận quốc tế theo Hiệp định vận tải đường bộ giữa hai nước. Vì vậy, phương tiện vận tải vẫn phải sang hàng, chuyển tải tại khu vực biên giới, làm tăng chi phí và thời gian, chưa phát huy hiệu quả lợi thế trung chuyển hàng hóa quá cảnh giữa Việt Nam, Campuchia và các nước ASEAN.

Tại hội nghị, đại diện hai bên cho rằng, việc sớm triển khai Hiệp định vận tải đường bộ tại cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận tải qua lại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên, tăng cường giao lưu thương mại giữa Việt Nam và Campuchia.

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Hai bên thống nhất báo cáo kết quả hội nghị lên Bộ trưởng của mỗi nước sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định và thông báo qua đường ngoại giao; giao các cơ quan có thẩm quyền triển khai cấp Giấy phép liên vận quốc tế, tổ chức hoạt động vận tải đường bộ qua cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey theo quy định của Hiệp định và các Nghị định thư liên quan.

QUANG VINH