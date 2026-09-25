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Ngắm bộ sưu tập “Tấm Cám” của Phan Đăng Hoàng tại Milano Fashion Week 2027

SGGPO

Với hơn 40 thiết kế, bộ sưu tập (BST) “Tấm Cám” của NTK Phan Đăng Hoàng đã tái diễn giải ký ức cổ tích, hình ảnh người phụ nữ Kinh Bắc và giá trị thủ công Việt Nam qua ngôn ngữ thời trang đương đại. BST đã gây chú ý tại Tuần lễ thời trang quốc tế Milano Fashion Week Xuân Hè 2027.

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Các người mẫu quốc tế trình diễn BST “Tấm Cám” của NTK Phan Đăng Hoàng

Tối 24-9 theo giờ Milan (Italy), NTK Phan Đăng Hoàng chính thức giới thiệu BST Xuân/Hè 2027 mang tên “Tấm Cám” trong khuôn khổ Milano Fashion Week. Đây là lần thứ ba NTK sinh năm 2000 có show diễn tại sự kiện thời trang nổi tiếng này, cùng đồng hành với HANGSILK để kể những câu chuyện mang giá trị Việt Nam thông qua từng thiết kế.

Lấy cảm hứng từ một trong những câu chuyện cổ tích đã trở thành ký ức văn hóa của nhiều thế hệ người Việt, BST khai thác hành trình biến hóa của Tấm. Phan Đăng Hoàng không kể lại nguyên bản cốt truyện, cũng không xây dựng bộ sưu tập như một bản minh họa thời trang cho các nhân vật quen thuộc.

Anh tìm kiếm phần tinh thần còn lại phía sau hành trình của Tấm: sức sống bền bỉ, khả năng thích nghi và tái tạo bản thân trước nghịch cảnh cùng những đổi thay của số phận.

Từ câu chuyện dân gian, những dấu ấn văn hóa Việt Nam được mở rộng qua hình ảnh người phụ nữ Kinh Bắc xưa. Áo yếm, khăn mỏ quạ, những đường nét mềm mại và vẻ duyên dáng đặc trưng của vùng đất giàu truyền thống văn hóa được Phan Đăng Hoàng chắt lọc, bóc tách và tái cấu trúc trong những phom dáng đương đại.

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Các thiết kế trong BST “Tấm Cám”

Chất liệu chính của BST “Tấm Cám” là dòng gấm được phát triển từ sự kết hợp giữa Phan Đăng Hoàng và HANGSILK. BST cũng đánh dấu sự hợp tác để phát triển một dòng gấm đặc biệt cho thị trường Việt Nam.

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TIỂU TÂN

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Tấm Cám bộ sưu tập Milano fashion week phan đăng hoàng Việt Nam Italy Xuân/Hè 2027

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