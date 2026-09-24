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NSND Hồng Vân thắng giải Cuộc thi phim ngắn Việt Nam – Vietnamese 2026

SGGPO

Nữ nghệ sĩ gạo cội được vinh danh giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc tại Lễ trao giải Cuộc thi phim ngắn Việt Nam – Vietnamese 2026, tổ chức vào chiều 24-9 tại TPHCM. Cuộc thi do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội xúc tiến, phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức.

Tham dự sự kiện có các đồng chí: Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến, phát triển điện ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi.

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Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: BTC

Sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi nhận được tổng cộng 171 phim dự thi, tăng 30% so với mùa 2, trong đó có 145 phim hợp lệ. Sau vòng sơ khảo, 20 phim xuất sắc nhất đã được lựa chọn vào vòng chung khảo.

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TS Ngô Phương Lan đánh giá chất lượng cuộc thi năm nay. Ảnh: BTC

TS Ngô Phương Lan đánh giá chất lượng phim năm nay khá đồng đều so với 2 mùa trước, đồng thời ghi nhận sự đa dạng về chủ đề, cách kể và lượng cảm xúc được đưa vào những tác phẩm có thời lượng ngắn.

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Ban tổ chức trao giải cho đoàn phim "Cánh đồng trắng". Ảnh: ĐPCC

Kết quả, Ban tổ chức trao giải Phim ngắn xuất sắc nhất cho tác phẩm Cánh đồng trắng (đạo diễn: Huỳnh Thắng Lợi - biên kịch: Huỳnh Thắng Lợi, Vương Đình Khang).

Tác phẩm này cũng có chiến thắng kép ở 2 hạng mục khác: Diễn viên nữ xuất sắc (Quế Thanh) và Đạo diễn xuất sắc (Huỳnh Thắng Lợi). Đặc biệt, hạng mục Diễn viên nữ xuất sắc cũng mang về chiến thắng đầy bất ngờ cho NSND Hồng Vân (vai bà Vỹ trong phim Người nuôi diều, đạo diễn: Châu Đỗ, Bảo Trần - biên kịch: Châu Đỗ).

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NSND Hồng Vân phát biểu khi được vinh danh. Ảnh: BTC

Các hạng mục khác: Phim rất ngắn viral nhất Seen (đạo diễn - biên kịch: Nguyễn Thùy Trang), Phim tài liệu hay nhất: Giữ ấm "tâm hồn" (đạo diễn: Khánh Huy - biên kịch: Minh Triết) và Phim ngắn sáng tạo nhất: Mẫn cỏ (đạo diễn - biên kịch: Nguyễn Thanh Thúy), giải thưởng Galaxy: Nước mắt tò he (đạo diễn - biên kịch: Đỗ Vĩ Tiến).

Bên cạnh các giải thưởng dành cho phim, Cuộc thi phim ngắn Việt Nam – Vietnamese 2026 còn trao các giải thưởng cá nhân gồm: Diễn viên nam xuất sắc nhất (Lưu Phát - Khúc cầu siêu trong miệng mèo), Biên kịch xuất sắc nhất (Đỗ Vĩ Tiến - Nước mắt tò he) và Đạo diễn hình ảnh xuất sắc nhất (Trần Trung Hậu - Bên kia bầu trời).

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HẢI DUY

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