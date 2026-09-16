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Tìm kiếm ca khúc đại diện Việt Nam chinh phục Eurovision Song Contest Asia 2026

SGGPO

Chiều tối 16-9, tại TPHCM, chương trình “Thanh âm Việt Nam - The Sound of Vietnam” chính thức ra mắt, công bố Tóc Tiên là nghệ sĩ đại diện Việt Nam tham dự Eurovision Song Contest Asia 2026 (Cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Á).

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DAO Music Entertainment công bố “Thanh âm Việt Nam"

Đồng hành với Tóc Tiên là giám đốc âm nhạc Huy Tuấn và 5 đội sáng tạo cùng 5 ca khúc tương ứng: Em Tiên do đội SHUBE (nhà sản xuất DươngK - nhạc sĩ Harosé) thực hiện; a to A của đội Viza (nhà sản xuất Duy Vũ - Topliner Bá Vương); Tình yêu luôn chiến thắng - đội Tinle (nhà sản xuất Tinle, nhạc sĩ Jin); Khó gì? - đội Highlua (nhà sản xuất Tho Beat, Topliner Ross Netty); Hãy theo dõi tôi - đội M1 Music (nhà sản xuất Gustav).

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Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn, ca sĩ Tóc Tiên và đại diện 5 đội sáng tạo chia sẻ tại lễ công bố

Cả 5 ca khúc sẽ được trình diễn tại Đêm Tuyển chọn Quốc gia phát sóng trực tiếp lúc 21 giờ 30 ngày 3-10 trên VTV3. Từ đó, 1 tác phẩm sẽ được lựa chọn để tiếp tục hoàn thiện và cùng Tóc Tiên tới Eurovision Song Contest Asia 2026 tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 14-11.

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Ca sĩ Tóc Tiên

Trong vai trò giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Huy Tuấn giữ trục chuyên môn xuyên suốt quá trình phát triển 5 tác phẩm. Đồng hành phía sau đội ngũ âm nhạc là đạo diễn chương trình Đức Đỗ, đạo diễn hình ảnh Trần Mạnh Hùng, giám đốc nội dung Đặng Nhã, giám đốc sản xuất An Trần.

“Thanh âm Việt Nam - The Sound of Vietnam" là IP âm nhạc do DAO Music Entertainment phát triển trong khuôn khổ National Selection Show của Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026.

Khác với mô hình tìm kiếm tài năng hay thi đấu loại trừ thông thường, chương trình không casting đại trà và không tổ chức bình chọn để tìm một nghệ sĩ chiến thắng.

Nghệ sĩ trung tâm được lựa chọn trước thông qua quá trình đánh giá chuyên môn; từ đó, trọng tâm được đặt vào hành trình đồng sáng tạo, phát triển và tuyển chọn ca khúc đại diện Việt Nam.

TIỂU TÂN

Từ khóa

Thanh Âm Việt Nam The Sound of Vietnam Tóc Tiên Đêm Tuyển chọn Quốc gia Eurovision Song Contest Asia 2026 nhạc sĩ Huy Tuấn SHUBE Viza Tinle Highlua M1 Music

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