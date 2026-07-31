Góp ý các dự án luật Bộ luật Hình sự và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi)

Tại tọa đàm lấy ý kiến đối với các dự thảo luật, nhiều ý kiến góp ý, đề xuất hoàn thiện các quy định theo hướng đồng bộ, khả thi, tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ngày 31-7, Công an TPHCM tổ chức tọa đàm “Thực tiễn thi hành luật và tính khả thi của các dự án luật, nghị quyết do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI”. Tọa đàm tập trung lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Quang cảnh tọa đàm

Chủ trì tọa đàm có Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM; các đồng chí Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI TPHCM Trần Thị Diệu Thúy và Võ Hoàng Ngân.

Tại tọa đàm, các đại biểu đánh giá việc sửa đổi Bộ luật Hình sự và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự là cần thiết, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp và tổ chức bộ máy mới.

Đại biểu tham luận, đóng góp ý kiến tại tọa đàm

Các đơn vị thuộc Công an TPHCM thông tin tình hình thực tế trong công tác đảm bảo an ninh trật tự có liên quan nội dung các dự án luật, nghị quyết; đồng thời trao đổi những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành.

Nhiều ý kiến tập trung vào việc bảo đảm tính thống nhất giữa Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Trong đó, đề xuất hoàn thiện quy định về thẩm quyền của điều tra viên là Trưởng Công an cấp xã; bổ sung cơ chế ủy thác điều tra, xử lý vật chứng; thống nhất các quy định về quyền, trách nhiệm của các chủ thể tiến hành tố tụng để tránh chồng chéo, vướng mắc khi áp dụng.

Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tiếp thu các ý kiến đóng góp tại tọa đàm

Đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), nhiều đại biểu kiến nghị giữ nguyên nguyên tắc xử lý mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện, xử lý kịp thời, công minh; rà soát các quy định về giải thích thuật ngữ để bảo đảm thống nhất trong áp dụng pháp luật; sửa đổi quy định về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhằm phân định rõ quan hệ dân sự với trách nhiệm hình sự, hạn chế tình trạng hình sự hóa các tranh chấp dân sự.

Một số ý kiến cũng đề xuất bổ sung cơ chế khuyến khích người phạm tội tự nguyện nhận tội, khắc phục hậu quả để được xem xét áp dụng chính sách khoan hồng theo quy định của pháp luật.

MẠNH THẮNG