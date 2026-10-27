Vụ 4 phạm nhân trốn Trại giam A2: Khuyến cáo người dân không vào khu vực gần trại giam

UBND xã Diên Lâm và chính quyền xã Bắc Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) khuyến cáo người dân hạn chế vào khu vực rừng núi vắng vẻ, bảo đảm an toàn trong quá trình lực lượng chức năng truy bắt 3 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Chiều 27-10, ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Diên Lâm (tỉnh Khánh Hòa) cho biết chính quyền xã đã phát đi thông báo yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian truy tìm các phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Theo đó, từ 12 giờ ngày 27-10 đến hết ngày 30-10-2026, người dân không lên khu vực vùng núi và không vào địa bàn quản lý của Trại giam A2 (Bộ Công an, đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), nhằm bảo đảm an toàn, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng truy bắt các đối tượng.

Các phạm nhân: Hồ Văn Tình, Võ Hoàng Duy (từ trái qua). Ảnh: Công an Khánh Hòa

Chính quyền địa phương cũng đề nghị người dân khóa cửa nhà cẩn thận, bảo vệ tài sản; không chứa chấp, che giấu hoặc hỗ trợ phạm nhân lẩn trốn. Khi phát hiện người lạ có biểu hiện nghi vấn hoặc thông tin liên quan, người dân cần báo ngay cho Công an xã Diên Lâm hoặc Trại giam A2.

Các phạm nhân: Lê Văn Cường, Lữ Văn Toàn (từ trái qua). Ảnh: Công an Khánh Hòa

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) cũng cảnh báo người dân, đặc biệt tại thôn Suối Thơm, tạm thời không vào rừng lấy mây, bắt ong và thực hiện các hoạt động khác ở khu vực hẻo lánh.

Người dân được khuyến cáo không tự ý tiếp cận, truy đuổi hay khống chế người nghi vấn; cần nhanh chóng thông báo cho công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Các thông tin chưa được cơ quan chức năng xác nhận không nên chia sẻ trên mạng xã hội.

Lực lượng công an đã bắt giữ được phạm nhân Lê Văn Cường. Ảnh: Công an cung cấp

Như Báo SGGP đã thông tin, chiều 21-10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình (sinh năm 2002), Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995), Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999) và Lê Văn Cường (sinh năm 1994) bỏ trốn. Ngày 22-10, Giám thị Trại giam A2 khởi tố vụ án hình sự “Trốn khỏi nơi giam” theo khoản 1, Điều 386 Bộ luật Hình sự, đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân. Đến rạng sáng 24-10, Lê Văn Cường bị bắt giữ khi đang lên xe khách trên quốc lộ 27C. Đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến thời điểm hiện tại, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức truy bắt 3 phạm nhân còn lại.

TIẾN THẮNG