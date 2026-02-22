SOS an ninh trật tự: Báo tin tức thời, xác định chính xác hiện trường

Việc trình báo qua ứng dụng “SOS an ninh trật tự - CA TPHCM” có ưu điểm vượt trội là cung cấp hình ảnh, video, vị trí chính xác trên bản đồ, thời gian xảy ra vụ việc.

Sở VH-TT TPHCM vừa có chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng "SOS an ninh trật tự - CA TPHCM".

Giao diện của ứng dụng và hướng dẫn cài đặt. Ảnh: CACC

Sở VH-TT TPHCM đề nghị các cơ quan báo chí TPHCM, các cơ quan báo chí đặt văn phòng đại diện tại TPHCM đẩy mạnh thông tin, thực hiện các chuyên mục, chuyên đề, phóng sự, tin bài, video clip, infographic, e-magazine, longform để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng “SOS an ninh trật tự - CA TPHCM".

Đồng thời, tạo kênh liên lạc hiệu quả, tiện dụng, bảo mật giữa người dân và lực lượng Công an Thành phố, hướng đến 100% người dân sử dụng điện thoại thông minh trên địa bàn thành phố cài đặt và biết cách sử dụng ứng dụng.

Các cơ quan báo chí cũng tập trung tuyên truyền về các tiện ích của ứng dụng “SOS an ninh trật tự - CA TPHCM", như gửi tin báo khẩn cấp SOS; hotline các tổng đài 113, 114, 115; tra cứu cơ quan công an; tra cứu cơ quan PCCC; tra cứu cơ sở y tế. Cùng với đó là tra cứu phạt nguội; tra cứu xe mất đăng ký, biển số, hết niên hạn, mất cắp; camera giao thông; thông tin về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm.

Chức năng quan trọng nhất của ứng dụng là gửi tin báo khẩn cấp SOS, so với các phương thức trình báo truyền thống (như thông qua tổng đài 113, trình báo trực tiếp...), việc trình báo qua ứng dụng “SOS an ninh trật tự - CA TPHCM” có ưu điểm vượt trội là cung cấp hình ảnh, video, vị trí chính xác trên bản đồ, thời gian xảy ra vụ việc... để lực lượng chức năng có thể điều động lực lượng phù hợp, giải quyết vụ việc nhanh chóng.

Việc trình báo qua ứng dụng "SOS an ninh trật tự - CA TPHCM" của người dân được cơ quan công an đảm bảo an toàn, bảo mật tuyệt đối.

Ứng dụng "SOS an ninh trật tự - CA TPHCM" do Công an TPHCM nghiên cứu, xây dựng, ra mắt tháng 4-2025. Ứng dụng nhằm khắc phục các bất cập của phương thức báo tin về an ninh trật tự, tố giác, tin báo tội phạm theo kiểu truyền thống.

THU HƯỜNG