Ra mắt ứng dụng "SOS khu phố" hỗ trợ quản lý địa bàn dân cư

Ứng dụng SOS khu phố góp phần tăng cường sự tương tác hai chiều giữa chính quyền phường với khu phố và người dân; kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh về hạ tầng, an ninh trật tự, môi trường, trật tự đô thị trên địa bàn.

Sáng 8-1, UBND phường Tăng Nhơn Phú (TPHCM) tổ chức ra mắt ứng dụng SOS khu phố.

UBND phường Tăng Nhơn Phú chính thức ra mắt ứng dụng SOS khu phố

Bà Cao Thị Ngọc Châu, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú cho biết, SOS khu phố là công cụ giúp Trưởng khu phố phản ánh nhanh, chính xác các sự cố về hạ tầng kỹ thuật, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Nhờ vậy, chính quyền phường kịp thời nắm bắt, chỉ đạo xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh từ địa bàn dân cư. Trên cơ sở đó, chính quyền địa phương phấn đấu đảm bảo 100% các thắc mắc, kiến nghị của người dân được tiếp nhận, giải quyết kịp thời và chính xác.

Đội ngũ tình nguyện viên hướng dẫn các Trưởng khu phố sử dụng ứng dụng SOS khu phố

Ứng dụng này không chỉ góp phần rút ngắn thời gian tiếp nhận thông tin mà còn nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn của phường.

Ông Vũ Hữu Khoa, Trưởng khu phố 49 khi sử dụng ứng dụng cho biết rất phấn khởi khi phường ra mắt một kênh thông tin để tiếp nhận tức thì các phản ánh của khu phố. Với tính năng tương tác hai chiều, ông kỳ vọng ứng dụng sẽ hỗ trợ khu phố kết nối nhanh với chính quyền trong quản lý địa bàn.

Tương tự, ông Hứa Văn Thống, Trưởng khu phố 51 cũng rất vui và mong muốn ứng dụng sẽ mở rộng đến người dân để mọi người cùng chung tay xây dựng địa phương văn minh, hiện đại.

Các Trưởng khu phố phấn khởi khi có kênh tương tác hai chiều kết nối với chính quyền phường

Theo UBND phường Tăng Nhơn Phú, ứng dụng SOS khu phố được cấp quyền đến các phòng ban của phường, theo từng lĩnh vực. Các thông tin từ Trưởng khu phố gửi lên sẽ được phân loại, chuyển ngay đến các phòng ban để xử lý và phản hồi lại. Phường cũng đang xây dựng quy chế hoạt động, quy định cụ thể thời gian giải quyết các phản ánh, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, tạo môi trường sống tốt nhất cho người dân.

