Đẩy nhanh tiến độ nhà lưu niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng

Ngày 19-5, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, có buổi kiểm tra tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Phát huy giá trị di tích nhà lưu niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Theo báo cáo, dự án Phát huy giá trị di tích nhà lưu niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng được thực hiện từ năm 2017 tại thôn 1 (xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng) với tổng mức đầu tư hơn 56 tỷ đồng sau các lần điều chỉnh đầu tư. Hiện nay, dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, dự án bị chậm tiến độ so với kế hoạch. Trong đó, có 2 hộ dân trong khu vực di tích gốc chưa được tái định cư.

Ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, cho biết, hiện nay, dự án đã hoàn thành được 80% khối lượng công việc, còn 20% dự án còn lại đang đẩy nhanh tiến độ. Đơn vị đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng huy động các pháp lý để tái định cư các hộ dân trong vùng dự án.

Cũng theo ông Nguyễn Công Thành, theo thời gian ký kết hợp đồng đến ngày 31-8 tới phải hoàn thành. Tuy nhiên, Ban Quản lý đã chỉ đạo đơn vị thi công cố gắng đến 31-7 phải hoàn thành để đưa công trình vào sử dụng.

Trong khi đó, UBND xã Thạnh Bình đề nghị UBND thành phố bố trí kinh phí mở rộng không gian trưng bày tại nhà Lưu niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng. Hỗ trợ tổ chức trưng bày chuyên đề như: Trưng bày về thân thế sự nghiệp Cụ Huỳnh Thúc Kháng, trưng bày Báo Tiếng Dân. Đồng thời đề nghị phân bổ kinh phí hoạt động...

Nhà lưu niệm Cụ Huỳnh Thúc Kháng tại xã Thạnh Bình (TP Đà Nẵng) là di tích cấp quốc gia

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Ban quản lý phối hợp với lãnh đạo xã Thạnh Bình và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ, cố gắng trong tháng 8 phải đưa vào sử dụng, trước dịp kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của cụ Huỳnh Thúc Kháng (1-10-1876 – 1-10-2026).

NGUYỄN CƯỜNG