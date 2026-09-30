Vinpearl đồng loạt khai trương hệ sinh thái “siêu điểm đến” tại Cần Giờ

Vinpearl công bố sẽ đồng loạt khai trương các công trình trọng điểm tại siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise Cần Giờ vào ngày 1/7/2027. Với việc quần thể VinWonders, hai sân golf 36 hố, khách sạn 5 sao, chuỗi boutique và biệt thự biển mini đi vào vận hành cùng lúc, Cần Giờ sẽ trở thành “siêu điểm đến” toàn diện và hấp dẫn với quy mô và mức độ đa dạng hàng đầu châu lục.

Sự kiện đánh dấu cột mốc mới của Cần Giờ khi cả hệ sinh thái giải trí - thể thao - nghỉ dưỡng - lưu trú đồng loạt đi vào vận hành, xác lập tầm vóc của một “siêu điểm đến” quốc tế ngay tại TPHCM.

“Kỳ quan Lễ hội giải trí toàn cầu” VinWonders Cần Giờ - “vũ trụ lễ hội” rực rỡ và bất tận đang thành hình giữa Cần Giờ

Tâm điểm là “Kỳ quan Lễ hội giải trí toàn cầu” VinWonders Cần Giờ rộng 122 ha, quy tụ gần 300 trò chơi và 30 show diễn/ngày – số lượng nhiều nhất thế giới trong một quần thể công viên. Ba công viên Lễ hội Toàn cầu, Lễ hội Safari và Lễ hội Nước hội tụ những loại hình giải trí chưa từng có tại Việt Nam và quốc tế, đưa tinh hoa văn hóa, lễ hội và giải trí từ khắp các châu lục thành trải nghiệm sôi động suốt 365 ngày, kiến tạo một “vũ trụ lễ hội độc nhất vô nhị” giữa biển rừng Cần Giờ.

Giữa biển xanh, những tuyệt phẩm golf mang dấu ấn những tên tuổi hàng đầu thế giới mở ra cuộc chơi độc đáo dành cho giới thượng lưu

Sánh đôi cùng kỳ quan giải trí là bộ đôi tuyệt phẩm golf 36 hố quy mô 155 ha, mang dấu ấn của hai tên tuổi lừng danh thế giới Robert Trent Jones II và Tiger Woods.

Sunrise (Bình Minh) là sân 18 hố ven biển đầu tiên tại châu Á tái hiện những mẫu hố kinh điển của “kỷ nguyên vàng” golf thế giới; Sunset (Hoàng Hôn) là sân mang triết lý Strategic Golf đặc trưng của Tiger Woods, biến địa hình lên xuống mạnh, fairway uốn lượn và green đa tầng thành những thử thách chiến thuật đầy biến số.

Hai sân golf - hai trường phái thiết kế danh tiếng, kiến tạo một tuyệt phẩm golf giữa thiên nhiên biển rừng Cần Giờ.

Vinpearl Dream Palace Hotel dẫn lối du khách vào chuyến “xuyên không” qua những nền văn minh

Đưa nghệ thuật lưu trú lên cấp độ trải nghiệm hoàn toàn mới là Vinpearl Dream Palace Hotel - mô hình khách sạn chủ đề chuẩn mực quốc tế lần đầu tiên được Vinpearl và VinWonders đưa tới Việt Nam. Theo chân Giáo sư Morgan, du khách “xuyên không” qua những thời đại và nền văn minh khác nhau, biến chính kỳ nghỉ thành một cuộc phiêu lưu kỳ thú xuyên thời gian.

Bộ sưu tập boutique hotel mở ra không gian lưu trú đầy phong cách, mang những sắc màu quốc tế tới “siêu điểm đến” Cần Giờ

Tiếp nối thế giới lưu trú đầy màu sắc là quần thể khách sạn boutique với sự hiện diện đầu tiên của các thương hiệu quốc tế Best Western, ibis, ibis Styles, JO&JOE… tại Cần Giờ. Mỗi khách sạn mang một phong cách, một câu chuyện và một trải nghiệm lưu trú riêng biệt, không trùng lặp, kiến tạo nên “bộ sưu tập” đa sắc thái và giàu bản sắc, biến mỗi kỳ nghỉ tại Cần Giờ thành một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Cùng với đó là 137 biệt thự biển cao cấp, mang hai phong cách kiến trúc Địa Trung Hải cổ điển và nhiệt đới phóng khoáng. Không gian biệt lập bên biển cùng hệ tiện ích 5 sao đồng bộ của khách sạn Dream Palace định hình một phong cách nghỉ dưỡng đẳng cấp, đầy đặc quyền ngay trong lòng “siêu điểm đến”.

Trung tâm Hội nghị - Nhà hát Sóng Xanh sẽ khai trương ngày 1/11/2027 sẵn sàng cho những đại cảnh nghệ thuật và sự kiện tầm vóc quốc tế

Tiếp nối chuỗi công trình đẳng cấp tại Cần Giờ, Trung tâm Hội nghị - Nhà hát Sóng Xanh sẽ chính thức khai trương ngày 1/11/2027. Được tư vấn thiết kế bởi Gensler, tổ hợp rộng 7 ha nổi bật với Nhà hát Sóng Xanh quy mô 5.000 chỗ ngồi lớn nhất Đông Nam Á và Trung tâm Hội nghị sức chứa gần 10.000 khách, đưa Cần Giờ trở thành sân khấu của những chương trình nghệ thuật đỉnh cao và đại sự kiện quốc tế.

“Những điểm đến hàng đầu thế giới luôn được tạo nên bởi những hệ sinh thái đủ tầm vóc để trở thành lý do du khách tìm đến. Với Cần Giờ, chúng tôi không chỉ đưa vào vận hành những công trình giải trí, nghỉ dưỡng hay thể thao riêng lẻ, mà đang cùng kiến tạo một điểm đến mới với quy mô, độ đa dạng và chất lượng trải nghiệm ở tầm quốc tế. Nếu Orlando, Osaka hay Singapore đã trở thành những cái tên trên bản đồ du lịch toàn cầu, chúng tôi kỳ vọng Cần Giờ sẽ đưa TPHCM và Việt Nam trở thành một tọa độ mới trên bản đồ ấy”, bà Ngô Thị Hương, Tổng Giám đốc Vinpearl, chia sẻ.

Hệ sinh thái giải trí - thể thao - nghỉ dưỡng - lưu trú đẳng cấp quốc tế do Vinpearl phát triển, quản lý, vận hành là một cấu phần quan trọng trong tổng thể Vinhomes Green Paradise – siêu đô thị ESG++ tiên phong tại Việt Nam và trên thế giới. Dự án có quy mô 2.870 ha, được phát triển theo định hướng hài hòa giữa môi trường, cộng đồng và chất lượng sống, đồng thời ứng dụng các chuẩn mực quốc tế cao nhất trong quy hoạch, xây dựng, vận hành và quản trị đô thị.

Chuẩn sống ESG++ hòa cùng hệ sinh thái “siêu điểm đến” đẳng cấp quốc tế, kiến tạo tầm vóc khác biệt cho Vinhomes Green Paradise

Đặc biệt, Vinhomes Green Paradise cũng là ứng viên chính thức đầu tiên của chiến dịch bình chọn toàn cầu “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai”, được phát động bởi New7Wonders – tổ chức quốc tế uy tín hàng đầu với các chương trình bình chọn công khai những kỳ quan thế giới. Trước đó, Vịnh Hạ Long của Việt Nam đã được New7Wonders vinh danh là một trong "7 Kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới.